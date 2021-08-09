Все украинские медалисты Токио-2020: от золота Беленюка до сенсации Стариковой

Летние Олимпийские игры 2020 в Токио завершились официально церемонией закрытия с фейерверком и символической передачей олимпийского флага. Мэр Токио отдал его президенту МОК Томасу Баху, а тот передал знамя мэру Парижа.
Украину на соревнованиях представили 158 олимпийцев в 25-ти видах спорта и 30-ти дисциплинах. Этот состав украинской сборной стал наименьшим за всю историю выступлений на летних Олимпиадах.
В Токио украинцы заняли 44-е место в медальном зачете, с одним золотом, шестью серебряными наградами и двенадцатью бронзовыми.
В неофициальном медальном зачете по количеству наград Украина в топ-20, а именно на 16-й позиции.
Все медали Украины в Токио 2020
Жан Беленюк
- Золото, греко-римская борьба
Беленюк стал единственным украинским спортсменом, который поднялся на высшую ступень пьедестала олимпийского Токио.
В греко-римской борьбе в финальном поединке в весе до 87 кг он одолел представителя Венгрии Виктора Льоринца со счетом 5:1.
Михаил Романчук
- Серебро, бронза, плавание
Первую серебряную награду в копилку Украины на Играх-2020 принес Михаил Романчук. В заплыве на 1500 метров вольным стилем он показал результат 14:40.66 и занял второе место.
На дистанции 800 м вольным стилем 24-летний Романчук финишировал третьим. Ему удалось преодолеть ее 7:42.33.
Для Украины завоеванные награды Михаила стали первыми в плавании с 2004 года.
Парвиз Насибов
- Серебро, греко-римская борьба
22-летний Насибов ворвался в элиту греко-римской борьбе именно в Токио-2020, где завоевал серебро соревнований. До этого он не поднимался выше восьмой позиции на крупных турнирах.
Борец-сенсация боролся за золото, но уступил в решающей схватке в весе до 67 кг иранцу Мохаммадреза Гера со счетом 9:1.
Анжелика Терлюга
- Серебро, каратэ
Терлюга стала призером исторической медали на Играх-2020. Дело в том, что дисциплина каратэ — дебютантка в Токио, но в программе летней Олимпиады-2024 в Париже ее не будет.
В финале в весовой категории до 55 кг она уступила представительнице Болгарии Ивет Горановой со счетом 1:5, что гарантировало ей вторую ступеньку пьедестала.
Александр Хижняк
- Серебро, бокс
От бокса все украинские любители спорта ожидали медаль и надеялись, что она будет золотой.
По итогам двух раундов в финале против бразильца Эберта Койсенсана Хижняк лидировал в судейских записках, но в третьем — пропустил удар и оказался на канвасе ринга.
Рефери не стал отсчитывать время и остановил бой, хотя Александр быстро поднялся и показывал, что готов драться.
Людмила Лузан и Анастасия Четверикова
- Серебро, гребля на байдарках и каноэ
В каноэ-двойке на дистанции 500 м Людмила Лузан и Анастасия Четверикова завоевали серебряную медаль в финале заплыва на Играх-2020.
Девушки проплыли дистанцию за 1.57,499, отстав от китаянок, которые завоевали золото на 2,004 секунды.
Елена Старикова
- Серебро, велоспорт
25-летняя Старикова завоевала серебро в индивидуальном спринте в Токио.
В полуфинале она справилась с трехкратной чемпионкой мира и бронзовой медалисткой Лондона-2012 Ли Хвейши из Гонконга, но в финале за золото уступила в двух заездах мировой рекордсменке Келси Митчелл из Канады.
Дарья Белодед
- Бронза, дзюдо
Первую медаль в копилку Украины в Токио принесла дзюдоистка Дарья Белодед.
После поражения в финале в весе до 48 кг Белодед могла претендовать лишь на бронзу. В поединке за третье место спортсменка одолела представительницу Израиля Ширу Ришон.
Игорь Рейзлин
- Бронза, фехтование
Настоящую сенсацию преподнес 37-летний фехтовальщик Игорь Рейзлин, завоевавший для Украины вторую медаль на Играх-2020 в Токио. Интересно, что для спортсмена эта Олимпиада — дебютная.
В борьбе за третье место в одиночном турнире по мужской шпаге он победил итальянца Андреа Сантарелли со счетом 15:12.
Елена Костевич и Олег Омельчук
- Бронза, стрельба из пневматического пистолета в миксте
Елена Костевич и Олег Омельчук завоевали бронзовую медаль в смешанном командном соревновании в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров.
В поединке за третье место украинцы перестреляли дуэт из Сербии — 16:12.
Элина Свитолина
- Бронза, теннис
Эта бронза, которую завоевала Свитолина, на вес золота, если смотреть на тот бешеный темп соревнований по теннису на Олимпиаде, а также ее игру за бронзу против казашки Рыбакиной.
В решающем матче Элина проиграла в первом сете со счетом 1:6, второй взяла на тай-брейке, а в решающей партии дожала соперницу 6:4. Это первая медаль Украины в теннисе за всю историю выступлений на Олимпиаде.
Алла Черкасова
- Бронза, борьба
32-летняя Алла Черкасова завоевала бронзовую медаль на Олимпийских играх в Токио в борьбе в весовой категории до 68 кг.
В решающем поединке за третье место на пьедестале она победила японку Сару Досьо.
Анастасия Савчук и Марта Федина
- Бронза, синхронное плавание
Дуэт Савчук и Федина завоевали историческую и первую для Украины медаль в синхронном плавании.
В соревновании дуэтов наши девушки заняли третье место в артистической плавании. За произвольную и техническую программы в сумме они получили 189.4620 баллов.
Ирина Коляденко
- Бронза, борьба
22-летняя спортсменка завоевала бронзу на своей дебютной Олимпиаде.
В финале за третье место она одолела опытную 32-летнюю представительницу Латвии Анастасию Григорьеву со счетом 3:1. Ее медаль стала 11-й в копилке сборной Украины.
Людмила Лузан
- Бронза, гребля на байдарках и каноэ
24-летняя Лузан завоевала бронзовую медаль на дистанции в 200 м в гребле в каноэ-одиночке с результатом в 47,034 секунды.
Людмила уверенно прошла полуфинал Олимпиады с лучшим результатом среди соперниц, но в финале уступила представительницам США и Канады.
Станислав Горуна
- Бронза, каратэ
Историческую медаль в мужском каратэ завоевал Станислав Горуна. 32-летний каратист выиграл бронзу Игр в Токио в весовой категории до 75 кг.
Он проиграл полуфинальный поединок итальянцу Луиджи Бусу и автоматически получил бронзу.
Ярослава Магучих
- Бронза, прыжки в высоту
19-летняя легкоатлетка Ярослава Магучих заняла третье место на пьедестале в прыжках в высоту.
В финале спортсменке покорилась планка в 2.00 м. Украинку опередили только россиянка Ласицкине и австралийка МакДермот.
В. Алексиива, М. Алексиива, Е. Резник, А. Савчук, К. Сидоренко, М. Федина, А. Шинкаренко и Е. Яхно
- Бронза, синхронное плавание
Сборная Украины по артистического плаванию завоевала бронзовую медаль в командных соревнованиях на Олимпиаде-2020 в Токио.
Владислава Алексиива, Марина Алексиива, Екатерина Резник, Анастасия Савчук, Ксения Сидоренко, Марта Федина, Алина Шинкаренко и Елизавета Яхно сумели занять третье место по сумме двух выступлений в технической и произвольной программах.
Следующая летняя Олимпиада состоится уже через три года в Париже. Не исключено, что многих призеров Токио мы увидим и там и они еще не раз порадуют нас своими достижениями на спортивных аренах.
Фото: НОК