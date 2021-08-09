Все украинские медалисты Токио-2020: от золота Беленюка до сенсации Стариковой

Летние Олимпийские игры 2020 в Токио завершились официально церемонией закрытия с фейерверком и символической передачей олимпийского флага. Мэр Токио отдал его президенту МОК Томасу Баху, а тот передал знамя мэру Парижа.

Украину на соревнованиях представили 158 олимпийцев в 25-ти видах спорта и 30-ти дисциплинах. Этот состав украинской сборной стал наименьшим за всю историю выступлений на летних Олимпиадах.

В Токио украинцы заняли 44-е место в медальном зачете, с одним золотом, шестью серебряными наградами и двенадцатью бронзовыми.

В неофициальном медальном зачете по количеству наград Украина в топ-20, а именно на 16-й позиции.

Все медали Украины в Токио 2020

Жан Беленюк

Золото, греко-римская борьба

Беленюк стал единственным украинским спортсменом, который поднялся на высшую ступень пьедестала олимпийского Токио.

В греко-римской борьбе в финальном поединке в весе до 87 кг он одолел представителя Венгрии Виктора Льоринца со счетом 5:1.

Михаил Романчук

Серебро, бронза, плавание

Первую серебряную награду в копилку Украины на Играх-2020 принес Михаил Романчук. В заплыве на 1500 метров вольным стилем он показал результат 14:40.66 и занял второе место.

На дистанции 800 м вольным стилем 24-летний Романчук финишировал третьим. Ему удалось преодолеть ее 7:42.33.

Для Украины завоеванные награды Михаила стали первыми в плавании с 2004 года.

Парвиз Насибов

Серебро, греко-римская борьба

22-летний Насибов ворвался в элиту греко-римской борьбе именно в Токио-2020, где завоевал серебро соревнований. До этого он не поднимался выше восьмой позиции на крупных турнирах.

Борец-сенсация боролся за золото, но уступил в решающей схватке в весе до 67 кг иранцу Мохаммадреза Гера со счетом 9:1.

Анжелика Терлюга

Серебро, каратэ

Терлюга стала призером исторической медали на Играх-2020. Дело в том, что дисциплина каратэ — дебютантка в Токио, но в программе летней Олимпиады-2024 в Париже ее не будет.

В финале в весовой категории до 55 кг она уступила представительнице Болгарии Ивет Горановой со счетом 1:5, что гарантировало ей вторую ступеньку пьедестала.

Александр Хижняк

Серебро, бокс

От бокса все украинские любители спорта ожидали медаль и надеялись, что она будет золотой.

По итогам двух раундов в финале против бразильца Эберта Койсенсана Хижняк лидировал в судейских записках, но в третьем — пропустил удар и оказался на канвасе ринга.

Рефери не стал отсчитывать время и остановил бой, хотя Александр быстро поднялся и показывал, что готов драться.

Людмила Лузан и Анастасия Четверикова

Серебро, гребля на байдарках и каноэ

В каноэ-двойке на дистанции 500 м Людмила Лузан и Анастасия Четверикова завоевали серебряную медаль в финале заплыва на Играх-2020.

Девушки проплыли дистанцию ​​за 1.57,499, отстав от китаянок, которые завоевали золото на 2,004 секунды.

Елена Старикова

Серебро, велоспорт

25-летняя Старикова завоевала серебро в индивидуальном спринте в Токио.

В полуфинале она справилась с трехкратной чемпионкой мира и бронзовой медалисткой Лондона-2012 Ли Хвейши из Гонконга, но в финале за золото уступила в двух заездах мировой рекордсменке Келси Митчелл из Канады.

Дарья Белодед

Бронза, дзюдо

Первую медаль в копилку Украины в Токио принесла дзюдоистка Дарья Белодед.

После поражения в финале в весе до 48 кг Белодед могла претендовать лишь на бронзу. В поединке за третье место спортсменка одолела представительницу Израиля Ширу Ришон.

Игорь Рейзлин

Бронза, фехтование

Настоящую сенсацию преподнес 37-летний фехтовальщик Игорь Рейзлин, завоевавший для Украины вторую медаль на Играх-2020 в Токио. Интересно, что для спортсмена эта Олимпиада — дебютная.

В борьбе за третье место в одиночном турнире по мужской шпаге он победил итальянца Андреа Сантарелли со счетом 15:12.

Елена Костевич и Олег Омельчук

Бронза, стрельба из пневматического пистолета в миксте

Елена Костевич и Олег Омельчук завоевали бронзовую медаль в смешанном командном соревновании в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров.

В поединке за третье место украинцы перестреляли дуэт из Сербии — 16:12.

Элина Свитолина

Бронза, теннис

Эта бронза, которую завоевала Свитолина, на вес золота, если смотреть на тот бешеный темп соревнований по теннису на Олимпиаде, а также ее игру за бронзу против казашки Рыбакиной.

В решающем матче Элина проиграла в первом сете со счетом 1:6, второй взяла на тай-брейке, а в решающей партии дожала соперницу 6:4. Это первая медаль Украины в теннисе за всю историю выступлений на Олимпиаде.

Алла Черкасова

Бронза, борьба

32-летняя Алла Черкасова завоевала бронзовую медаль на Олимпийских играх в Токио в борьбе в весовой категории до 68 кг.

В решающем поединке за третье место на пьедестале она победила японку Сару Досьо.

Анастасия Савчук и Марта Федина

Бронза, синхронное плавание

Дуэт Савчук и Федина завоевали историческую и первую для Украины медаль в синхронном плавании.

В соревновании дуэтов наши девушки заняли третье место в артистической плавании. За произвольную и техническую программы в сумме они получили 189.4620 баллов.

Ирина Коляденко

Бронза, борьба

22-летняя спортсменка завоевала бронзу на своей дебютной Олимпиаде.

В финале за третье место она одолела опытную 32-летнюю представительницу Латвии Анастасию Григорьеву со счетом 3:1. Ее медаль стала 11-й в копилке сборной Украины.

Людмила Лузан

Бронза, гребля на байдарках и каноэ

24-летняя Лузан завоевала бронзовую медаль на дистанции в 200 м в гребле в каноэ-одиночке с результатом в 47,034 секунды.

Людмила уверенно прошла полуфинал Олимпиады с лучшим результатом среди соперниц, но в финале уступила представительницам США и Канады.

Станислав Горуна

Бронза, каратэ

Историческую медаль в мужском каратэ завоевал Станислав Горуна. 32-летний каратист выиграл бронзу Игр в Токио в весовой категории до 75 кг.

Он проиграл полуфинальный поединок итальянцу Луиджи Бусу и автоматически получил бронзу.

Ярослава Магучих

Бронза, прыжки в высоту

19-летняя легкоатлетка Ярослава Магучих заняла третье место на пьедестале в прыжках в высоту.

В финале спортсменке покорилась планка в 2.00 м. Украинку опередили только россиянка Ласицкине и австралийка МакДермот.

В. Алексиива, М. Алексиива, Е. Резник, А. Савчук, К. Сидоренко, М. Федина, А. Шинкаренко и Е. Яхно

Бронза, синхронное плавание

Сборная Украины по артистического плаванию завоевала бронзовую медаль в командных соревнованиях на Олимпиаде-2020 в Токио.

Владислава Алексиива, Марина Алексиива, Екатерина Резник, Анастасия Савчук, Ксения Сидоренко, Марта Федина, Алина Шинкаренко и Елизавета Яхно сумели занять третье место по сумме двух выступлений в технической и произвольной программах.

Следующая летняя Олимпиада состоится уже через три года в Париже. Не исключено, что многих призеров Токио мы увидим и там и они еще не раз порадуют нас своими достижениями на спортивных аренах.

Фото: НОК