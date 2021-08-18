Чемпион мира среди молодежных команд Александр Петраков будет готовить сборную Украины к выступлениям в рамках чемпионата мира 2022 по футболу как исполняющий обязанности главного тренера.

Об этом сообщил президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко на своей странице в социальной сети Facebook. По его словам, это решение принял Исполком УАФ.

Павелко отметил, что Петраков — известный специалист, имеющий высокий авторитет среди футбольной общественности и необходимый опыт для того, чтобы сейчас возглавить украинскую сборную.

По его словам, он получил единогласную поддержку членов Исполкома УАФ. Журналист Игорь Бурбас рассказал на своей странице в Twitter, что у Петракова не будет точного срока действия контракта.

По словам Бурбаса, его помощником станет Андрей Анненков. Также есть вероятность, что из бывшего штаба вернется Александр Шовковский.

После завершения работы Андрея Шевченко в качестве главного тренера сборной Украины по футболу, главным кандидатом на эту должность рассматривали Сергея Реброва.

Однако ему не удалось досрочно расторгнуть контракт с арабским Аль-Айном. По данным СМИ, все же остается возможность того, что Ребров возглавит нашу сборную, по этой причине Петракова могли назначить исполняющим обязанности.

Фото: Андрей Павелко