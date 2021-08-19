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Факты / Спорт
Дмитро Кудрявцев |

Марлос завершил выступления за сборную Украины

Марлос

Полузащитник донецкого Шахтера Марлос завершил выступления в национальной сборной Украины.

Игрок объявил о своем решении в пятницу, 19 августа.

–Грустно говорить об этом, но наступил момент, когда мне пришлось принять такое решение. Немногие знают, но у меня есть определенные проблемы, связанные с перенесенной операцией. Именно они не позволяют мне играть так много, как хотелось бы. Я хочу сказать спасибо всем, кто четыре года назад предоставил мне возможность – быть украинцем и выступать за сборную, — сказал Марлос.

Полузащитник Шахтера также выразил благодарность президенту Украинской ассоциации футбола Андрею Павелко, а также главному тренеру сборной Андрею Шевченко за проявленное доверие и поддержку.

Он также отметил, что уверен в большом будущем сборной Украины, в составе которой много молодых талантливых игроков.

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