Марлос завершив виступи за збірну України

Півзахисник донецького Шахтаря Марлос завершив виступи за національну збірну України.

Гравець оголосив про своє рішення у п’ятницю, 19 серпня.

-Сумно казати про це, але прийшов момент, коли мені довелось затвердити таке рішення. Мало хто знає, але в мене є певні проблеми, пов’язані з перенесеною операцією. Саме вони не дозволяють мені грати так багато, як хотілося б. Я хочу подякувати всім, хто чотири роки тому надав мені можливість – бути українцем і виступати за збірну, – сказав Марлос.

Півзахисник Шахтаря також висловив подяку президенту Української асоціації футболу Андрію Павелко, а також головному тренеру збірної Андрію Шевченку за виявлену довіру та підтримку.

Він також зазначив, що впевнений у великому майбутньому збірної України, у складі якої багато молодих талановитих гравців.

За 4 роки натуралізований бразилець провів за синьо-жовтих 26 матчів забивши в них один гол.