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Факты / Спорт
Марія Степанюк |

Украинские стронгмены установили национальный рекорд по перетягиванию Ан-225 Мрия

Рекорд перетягування літака Мрія

Восемь сильнейших спортсменов Украины установили новый рекорд по перетягиванию самолета Ан-225 Мрия. Это произошло 26 августа на аэродроме Антонов в пгт Гостомель, что в Киевской области.

Рекорд приурочен к 30-й годовщине независимости Украины и 75-летию ГП Антонов.

Рекорд перетягування літака Мрія
Рекорд перетягування літака Мрія
Рекорд перетягування літака Мрія
Рекорд перетягування літака Мрія
Рекорд перетягування літака Мрія
Рекорд перетягування літака Мрія
Рекорд перетягування літака Мрія
Рекорд перетягування літака Мрія
Украинские стронгмены установили национальный рекорд по перетягиванию Ан-225 Мрия / 4 фотографии

За установлением рекорда внимательно следили Василий Вирастюк и Сергей Конюшок, которые были главными судьями.

Стронгменам удалось перетащить крупнейший в мире самолет на 4 метра 30 см за 1 минуту и ​​13 секунд.

Рекорд устанавливали следующие атлеты: Сергей Конюшок, Владимир Рекша, Александр Лашин, Богдан Ксенчук, Денис Дубровский, Сергей Пономарев, Денис Бережник и Виталий Герасимов.

Стоит отметить, что вес самого самолета в мире Ан-225 Мрия составляет вместе с топливом 330 тонн.

Мрия над Крещатиком

Во время официального парада по случаю Дня Независимости Украины над Крещатиком под аккомпанемент военного оркестра пролетел самолет-рекордсмен Ан-225 Мрия.

Самолет пролетел над главной улицей столицы на высоте всего 400 метров.

После торжественного пролета Мрия в районе Почтовой площади пролетела через реку Днепр над Трухановым островом.

Фото: Борис Сачалко

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