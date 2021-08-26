Восемь сильнейших спортсменов Украины установили новый рекорд по перетягиванию самолета Ан-225 Мрия. Это произошло 26 августа на аэродроме Антонов в пгт Гостомель, что в Киевской области.

Рекорд приурочен к 30-й годовщине независимости Украины и 75-летию ГП Антонов.

Украинские стронгмены установили национальный рекорд по перетягиванию Ан-225 Мрия / 4 фотографии

За установлением рекорда внимательно следили Василий Вирастюк и Сергей Конюшок, которые были главными судьями.

Стронгменам удалось перетащить крупнейший в мире самолет на 4 метра 30 см за 1 минуту и ​​13 секунд.

Рекорд устанавливали следующие атлеты: Сергей Конюшок, Владимир Рекша, Александр Лашин, Богдан Ксенчук, Денис Дубровский, Сергей Пономарев, Денис Бережник и Виталий Герасимов.

Стоит отметить, что вес самого самолета в мире Ан-225 Мрия составляет вместе с топливом 330 тонн.

Мрия над Крещатиком

Во время официального парада по случаю Дня Независимости Украины над Крещатиком под аккомпанемент военного оркестра пролетел самолет-рекордсмен Ан-225 Мрия.

Самолет пролетел над главной улицей столицы на высоте всего 400 метров.

После торжественного пролета Мрия в районе Почтовой площади пролетела через реку Днепр над Трухановым островом.

Фото: Борис Сачалко