Восемь сильнейших спортсменов Украины установили новый рекорд по перетягиванию самолета Ан-225 Мрия. Это произошло 26 августа на аэродроме Антонов в пгт Гостомель, что в Киевской области.
Рекорд приурочен к 30-й годовщине независимости Украины и 75-летию ГП Антонов.
За установлением рекорда внимательно следили Василий Вирастюк и Сергей Конюшок, которые были главными судьями.
Стронгменам удалось перетащить крупнейший в мире самолет на 4 метра 30 см за 1 минуту и 13 секунд.
Рекорд устанавливали следующие атлеты: Сергей Конюшок, Владимир Рекша, Александр Лашин, Богдан Ксенчук, Денис Дубровский, Сергей Пономарев, Денис Бережник и Виталий Герасимов.
Стоит отметить, что вес самого самолета в мире Ан-225 Мрия составляет вместе с топливом 330 тонн.
Мрия над Крещатиком
Во время официального парада по случаю Дня Независимости Украины над Крещатиком под аккомпанемент военного оркестра пролетел самолет-рекордсмен Ан-225 Мрия.
Самолет пролетел над главной улицей столицы на высоте всего 400 метров.
После торжественного пролета Мрия в районе Почтовой площади пролетела через реку Днепр над Трухановым островом.
Фото: Борис Сачалко