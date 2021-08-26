Вісім найсильніших спортсменів України встановили новий рекорд із перетягування літака Ан-225 Мрія. Це сталося 26 серпня на аеродромі Антонов у смт Гостомель, що у Київській області.

Рекорд приурочений до 30-ї річниці незалежності України та 75-річчя ДП Антонов.

Українські стронгмени встановили національний рекорд з перетягування Ан-225 Мрія / 4 фотографии

За встановленням рекорду уважно слідкували Василь Вірастюк та Сергій Конюшок, які були головними суддями.

Стронгменам вдалося перетягнути найбільший у світі літак на 4 метри 30 см за 1 хвилину та 13 секунд.

Рекорд встановлювали такі атлети: Сергій Конюшок, Володимир Рекша, Олександр Лашин, Богдан Ксенчук, Денис Дубровський, Сергій Пономарьов, Денис Бережник та Віталій Герасимов.

Варто відзначити, що вага найбільшого літака у світі АН-225 Мрія становить разом із паливом 330 тонн.

Мрія над Хрещатиком

Під час офіційного параду з нагоди Дня Незалежності України над Хрещатиком під акомпонемент військового оркестру пролетів літак-рекордсмен Ан-225 Мрія.

Літак пролетів над головною вулицею столиці на висоті всього 400 метрів.

Після урочистого прольоту Мрія в районі Поштової площі пролетіла через річку Дніпро над Трухановим островом.

Фото: Борис Сачалко