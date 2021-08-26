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Факти / Спорт
Марія Степанюк |

Українські стронгмени встановили національний рекорд з перетягування Ан-225 Мрія

Рекорд перетягування літака Мрія

Вісім найсильніших спортсменів України встановили новий рекорд із перетягування літака Ан-225 Мрія. Це сталося 26 серпня на аеродромі Антонов у смт Гостомель, що у Київській області.

Рекорд приурочений до 30-ї річниці незалежності України та 75-річчя ДП Антонов.

Рекорд перетягування літака Мрія
Рекорд перетягування літака Мрія
Рекорд перетягування літака Мрія
Рекорд перетягування літака Мрія
Рекорд перетягування літака Мрія
Рекорд перетягування літака Мрія
Рекорд перетягування літака Мрія
Рекорд перетягування літака Мрія
Українські стронгмени встановили національний рекорд з перетягування Ан-225 Мрія / 4 фотографии

За встановленням рекорду уважно слідкували Василь Вірастюк та Сергій Конюшок, які були головними суддями.

Стронгменам вдалося перетягнути найбільший у світі літак на 4 метри 30 см за 1 хвилину та 13 секунд.

Рекорд встановлювали такі атлети: Сергій Конюшок, Володимир Рекша, Олександр Лашин, Богдан Ксенчук, Денис Дубровський, Сергій Пономарьов, Денис Бережник та Віталій Герасимов.

Варто відзначити, що вага найбільшого літака у світі АН-225 Мрія становить разом із паливом 330 тонн.

Мрія над Хрещатиком

Під час офіційного параду з нагоди Дня Незалежності України над Хрещатиком під акомпонемент військового оркестру пролетів літак-рекордсмен Ан-225 Мрія.

Літак пролетів над головною вулицею столиці на висоті всього 400 метрів.

Після урочистого прольоту Мрія в районі Поштової площі пролетіла через річку Дніпро над Трухановим островом.

Фото: Борис Сачалко

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