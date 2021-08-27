Украинка Анна Стеценко выиграла золото Паралимпийских игр-2020 в Токио. Спортсменка была лучшей на дистанции 400 метров вольным стилем среди женщин (класс S13).

Украинская пловчиха показала время 4:23,92. Это уже четвертое золото на второй для Анны Паралимпиаде.

В борьбе за золото она опередила Карлотту Джилли из Италии (4.26,14) и австралийку Катю Дедекинд (4.35,87).

Украинским паралимпийцам, как и призерам Олимпиады-2020, за медали Игр предусмотрены государством одинаковые призовые: $125 тыс. за золото, $80 тыс. — за серебро и $55 тыс. — за бронзу.

Биография Анны Стеценко

29-летняя Стеценко родом из города Соледар Донецкой области. Она занимается плаванием в Днепропетровском региональном центре физической культуры и спорта лиц с инвалидностью Инваспорт.

Свое первое паралимпийское золото Стеценко завоевала в 2016 году в Рио-де-Жанейро на дистанции 50 метров вольным стилем с мировым и паралимпийским рекордом — 27 минут 34 секунды.

На этой дистанции она побила рекорд мира, который держался 20 лет и был установлен в 1996 году.

Там же в Бразилии на Паралимпиаде-2016 ей не было равных на дистанциях 100 м вольным стилем и 100 м на спине.

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Стеценко является двукратной чемпионкой мира, также она имеет в своем активе пять серебряных наград и две бронзовые из чемпионатов мира.

На чемпионатах Европы она завоевала четыре золота, пять серебряных медалей и две бронзовые.

Спортсменка выступает в паралимпийских классах S13, SB13, SM13. К ним относятся спортсмены с сильными нарушениями зрения.