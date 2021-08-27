Українка Ганна Стеценко виграла золото Паралімпійських ігор-2020 у Токіо. Спортсменка була найкращою на дистанції 400 метрів вільним стилем серед жінок (клас S13).

Українська плавчиня показала час 4:23,92. Це вже четверте золото на другій для Ганни Паралімпіаді.

У боротьбі за золото вона випередила Карлотту Джиллі з Італії (4.26,14) і австралійку Катю Дедекінд (4.35,87).

Українським паралімпійцям, як і призерам Олімпіади-2020, за медалі Ігор передбачені державою однакові призові: $125 тис. за золото, $80 тис. – за срібло та $55 тис. – за бронзу.

Біографія Ганни Стеценко

29-річна Стеценко родом із міста Соледар, Донецької області. Вона займається плаванням у Дніпропетровському регіональному центрі з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю Інваспорт.

Своє перше паралімпійське золото Стеценко здобула у 2016 році у Ріо-де-Жанейро на дистанції 50 метрів вільним стилем зі світовим та паралімпійським рекордом – 27 хвилини 34 секунди.

На цій дистанції вона побила рекорд світу, що тримався 20 років і був встановлений у 1996 році.

Там же у Бразилії на Паралімпіаді-2016 їй не було рівних на дистанціях 100 м вільним стилем та 100 м на спині.

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Стеценко є дворазовою чемпіонкою світу, також вона має у своєму активі п’ять срібних нагород та дві бронзових із чемпіонатів світу.

На чемпіонатах Європи вона завоювала чотири золота, п’ять срібних медалей та дві бронзові.

Спортсменка виступає в паралімпійских класах S13, SB13, SM13. До них належать спортсмени з сильними порушеннями зору.