Украинка Магучих стала первой на этапе Бриллиантовой лиги

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих заняла первое место на этапе Бриллиантовой лиги в Брюсселе.

Спортсменка одержала победу в прыжках в высоту, взяв планку в 2,02 метра.

Ярослава сумела обойти соперниц из России и Австралии. В частности, второе место заняла россиянка Мария Ласицкене, которая смогла прыгнуть на высоту 2,00 метра.

Австралийка Никола Макдермотт стала третьей, преодолев такую же планку, как и соперница из России. Она замкнула тройку лидеров из-за того, что ей потребовалось больше попыток, чтобы прыгнуть на такую высоту.

Магучих уже во второй раз обходит соперницу из РФ в этом сезоне. Впервые ей удалось это сделать в Дессау.

В Бриллиантовой лиге также участвовали еще две украинки. Ирина Геращенко стала четвертой, преодолев планку с 1,92 метр. А Юлия Левченко стала восьмой в турнирной таблице, пригнув на 1,88 м в высоту.

Теперь спортсменкам предстоит сразиться в финале, который состоится 8 сентября в Цюрихе.

Что такое Бриллиантовая лига

Серию коммерческих соревнований по легкой атлетике, которые проходят ежегодно, организовала Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ).

В Бриллиантовой лиге спортсменам нужно соревноваться в каждом виде программы семь раз. Финал, как правило, проводится либо в Цюрихе, либо в Брюсселе. Во время последнего состязания очки удваиваются.

В Лондоне в течение двух дней будет проходить Гран-при. В случае, если спортсмены наберут одинаковое количество очков, победителя определят по количеству побед в целом за всю программу.

Фото: НОК