Українка Магучіх стала першою на етапі Діамантової ліги

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх посіла перше місце на етапі Діамантової ліги в Брюсселі.

Спортсменка здобула перемогу в стрибках у висоту, взявши планку у 2,02 метри.

Ярослава змогла обійти суперниць з Росії та Австралії. Зокрема, друге місце зайняла росіянка Марія Ласіцкене, яка змогла стрибнути на висоту 2,00 метри.

Австралійка Нікола Макдермотт стала третьою, подолавши таку ж планку, як і суперниця з Росії. Вона замкнула трійку лідерів через те, що їй було потрібно більше спроб, щоб стрибнути на таку висоту.

Магучіх вже вдруге обходить суперницю з РФ у цьому сезоні. Вперше їй вдалося це зробити в Дессау.

У Діамантовій лізі також брали участь ще дві українки. Ірина Геращенко стала четвертою, подолавши планку в 1,92 метр. А Юлія Левченко стала восьмою в турнірній таблиці, пригнувши на 1,88 м у висоту.

Тепер спортсменкам належить битися у фіналі, який відбудеться 8 вересня в Цюріху.

Що таке Діамантова ліга

Серію комерційних змагань з легкої атлетики, які проходять щорічно, організувала Міжнародна асоціація легкоатлетичних федерацій (ІААФ).

У Діамантовій лізі спортсменам потрібно змагатися в кожному виді програми сім разів. Фінал, як правило, проводиться або в Цюріху, або в Брюсселі. Під час останнього змагання очки подвоюються.

У Лондоні протягом двох днів проходитиме Гран-прі. У разі, якщо спортсмени наберуть однакову кількість очок, переможця визначать за кількістю перемог загалом за всю програму.

Фото: НОК