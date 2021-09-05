Украина остается на шестом месте в медальном зачете Паралимпийских игр-2020. Наша сборная завоевала уже 98 медалей, из которых 24 золотых, 47 серебряных и 27 бронзовых.

При этом по количеству наград желто-синие оказались на пятом месте – в конце соревнований украинцы по этому показателю уступили сборной Соединенных Штатов Америки, которые накануне обошли ПОКР в медальном зачете.

Первое место продолжает с отрывом заняла сборная Китая, на счету которой 96 золотых, 60 серебряных и 51 бронзовую медаль.

На втором месте Великобритания – ее атлеты получили 41 золотую, 38 серебряных и 45 бронзовых наград.

На третье место в самом конце соревнований смогла подняться сборная США – у нее 37 золотых, 36 серебряных и 31 бронзовая медаль.

Четвертое место в медальном зачете заняла сборная ПОКР – у ее атлетов 36 золотых, 33 серебряных и 49 бронзовых наград.

В последний день украинскую сборную на пятом месте потеснила сборная Нидерландов – которая завоевала 25 золотых, 17 серебряных и 17 бронзовых медалей.

В ТОП-10 также вошли команды Бразилии (22/20/30), Австралии (21/29/30), Италии (14/29/26) и Азербайджана (14/1/4).

Паралимпийские игры-2020 в японской столице продлятся до 5 сентября. В соревнованиях принимают участие спортсмены из более 160 стран в 22 видах спорта. Украину представляют 143 паралимпийца в 15 видах спорта. Это седьмые Игры паралимпийской сборной Украины.