Большая часть паралимпийской сборной Украины, которая заняла шестое место в медальном зачете, вернулась в страну.

В аэропорт Борисполь 5 сентября прилетели 100 спортсменов.

В Киев вернулись атлеты, представлявшие сине-желтых в таких дисциплинах как плаванье, настольный теннис, велоспорт, легкая атлетика и голбол.

В Борисполе спортсменов ожидали фанаты, которые встречали паралимпийцев с цветами и желто-синими шариками.

При этом в Токио остались еще 43 атлета, которые примут участие в сегодняшней церемонии закрытия Паралимпийских игр-2020.

Большая часть паралимпийской сборной Украины вернулась из Токио / 2 фотографии

Фото: Рaralympic.org.ua