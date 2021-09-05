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Факты / Спорт
Дмитро Кудрявцев |

Большая часть паралимпийской сборной Украины вернулась из Токио

паралімпіада 2020

Большая часть паралимпийской сборной Украины, которая заняла шестое место в медальном зачете, вернулась в страну.

В аэропорт Борисполь 5 сентября прилетели 100 спортсменов.

В Киев вернулись атлеты, представлявшие сине-желтых в таких дисциплинах как плаванье, настольный теннис, велоспорт, легкая атлетика и голбол.

В Борисполе спортсменов ожидали фанаты, которые встречали паралимпийцев с цветами и желто-синими шариками.

При этом в Токио остались еще 43 атлета, которые примут участие в сегодняшней церемонии закрытия Паралимпийских игр-2020.

Большая часть паралимпийской сборной Украины вернулась из Токио
Большая часть паралимпийской сборной Украины вернулась из Токио
Большая часть паралимпийской сборной Украины вернулась из Токио
Большая часть паралимпийской сборной Украины вернулась из Токио
Большая часть паралимпийской сборной Украины вернулась из Токио / 2 фотографии
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Фото: Рaralympic.org.ua

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