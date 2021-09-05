Більша частина паралімпійської збірної України повернулася з Токіо

Більша частина паралімпійської збірної України, яка посіла шосте місце в медальному заліку, повернулася в країну.

В аеропорт Бориспіль 5 вересня прилетіли 100 спортсменів.

До Києва повернулися атлети, які представляли синьо-жовтих в таких дисциплінах як плавання, настільний теніс, велоспорт, легка атлетика і голбол.

У Борисполі спортсменів очікували фанати, які зустрічали паралімпійців з квітами і жовто-синіми кульками.

При цьому в Токіо залишилися ще 43 атлета, які візьмуть участь у сьогоднішній церемонії закриття Паралімпійських ігор-2020.

Фото: Рaralympic.org.ua