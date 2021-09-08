Украинская прыгунья Ярослава Магучих заняла второе место в финале соревнований по легкой атлетике Бриллиантовая лига. Турнир прошел в городе Цюрих, что в Швейцарии.

Магучих удалось прыгнуть в высоту на 2,03 м. Первое место досталось представительнице Российской Федерации Марии Ласицкене, которая показала результат 2,06 м.

В соревнованиях также участвовала украинка Ирина Геращенко. Она заняла четвертое место, прыгнув на 1,96 м.

Бриллиантовая лига — это серия международных соревнований по легкой атлетике, которая проводится ежегодно под открытым небом. Организатором является всемирная организация Мировая легкая атлетика.

В этом году финал Бриллиантовой лиги проходит 8 и 9 сентября. На соревнованиях от Украины также выступают Марина Бех-Романчук, Анна Рыжикова, Виктория Ткачук и Андрей Проценко.

4 сентября Ярослава Магучих заняла второе место на этапе Бриллиантовой лиги в Брюсселе, прыгнув на 2,02 м. 27 августа украинка также уступила россиянке Ласицкене и стала второй на этапе соревнований в швейцарской Лозанне.

Фото: НОК