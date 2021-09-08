Українська стрибунка Ярослава Магучіх посіла друге місце у фіналі змагань з легкої атлетики Діамантова ліга. Турнір пройшов у місті Цюрих, що у Швейцарії.

Магучіх вдалося стрибнути у висоту на 2,03 м. Перше місце дісталося представниці Російської Федерації Марії Ласіцкене, яка показала результат 2,06 м.

У змаганнях також брала участь українка Ірина Геращенко. Вона посіла четверте місце, стрибнувши на 1,96 м.

Діамантова ліга – це серія міжнародних змагань з легкої атлетики, яка проводиться щороку просто неба. Організатором є всесвітня організація Світова легка атлетика.

Цього року фінал Діамантової ліги проходить 8 та 9 вересня. На змаганнях від України також виступають Марина Бех-Романчук, Анна Рижикова, Вікторія Ткачук та Андрій Проценко.

4 вересня Ярослава Магучіх посіла другу сходинку на етапі Діамантової ліги в Брюсселі, стрибнувши на 2,02 м. 27 серпня українка також поступилася росіянці Ласіцкене та стала другою на етапі змагань у швейцарській Лозанні.

Фото: НОК