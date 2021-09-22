Самый разрушительный первый бросок: звезда UFC МакГрегор опозорился на бейсбольном матче

Звездный боец ​​UFC Конор МакГрегор стал участником смешного эпизода во время бейсбольного матча между командами Чикаго Кабс и Миннесота Твинс, выступающих в MLB. Ирландцу доверили сделать первый символический бросок, но он не смог выполнить миссию.

Так, МакГрегор, который был почетным гостем на матче, торжественно вышел на питчерскую горку, чтобы выполнить подачу.

На видео видно, что он бросал мяч левой рукой. Однако бросок был неудачным — мяч просто полетел в сторону.

Такая подача известного бойца вызвала смех не только у присутствующих, но и у самого экс-чемпиона UFC.

— Самый разрушительный первый бросок, который когда-либо видел. Здесь есть и злость, и сила, — шутя сказал Конор о неудаче.

Бросок МакГрегора прокомментировал другой боец ​​UFC Джастин Гейджа в Twitter.

— Я не могу перестать смеяться над этим. Каждый боец ​​ММА, который представлял нас на бейсболе, выглядел ужасно, но это выступление занимает первое место, — написал он.

Известно, что сейчас Конор МакГрегор проходит процедуру восстановления после перелома ноги, который получил во время боя против Дастина Порье.

В ночь на 11 июля на T-Mobile Арене состоялся турнир UFC 264. Соперником МакГрегора был бывший временный чемпион лиги в легкой весовой категории. Еще в первом раунде Порье вышел победителем.

В то же время сам Конор расстроился из-за травмы и проигрыша. Он даже высказался с угрозами в адрес соперника и его жены.

Также он уверял, что травмировал левую ногу еще до поединка. По словам бойца, руководство знало об этом, но позволило ему выйти в октагон.