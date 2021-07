Зірковий боєць UFC Конор Макгрегор запевняє, що травмував ліву ногу ще до поєдинку з Дастіном Пор’є, який відбувся 11 липня в Лас-Вегасі. Водночас він натякнув, що керівництво знало про травму, але дозволило йому вийти в октагон.

Макгрегор показав фото-докази з тренувального табору перед третім поєдинком зі своїм головним суперником Пор’є.

All you pull out merchants wouldn’t last 13 seconds in my world.

My 4 part Netflix docuseries coming soon has the entire bts.

I’m gonna title it “Mad Mac’s: Fury Road” pic.twitter.com/nNNShC8mfo

— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) July 16, 2021