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Факти / Спорт
Анастасія Рогожінська |

В UFC про це знали: Макгрегор виходив на бій з Пор’є вже з травмою ноги

Порье - МакГрегор

Зірковий боєць UFC Конор Макгрегор запевняє, що травмував ліву ногу ще до поєдинку з Дастіном Пор’є, який відбувся 11 липня в Лас-Вегасі. Водночас він натякнув, що керівництво знало про травму, але дозволило йому вийти в октагон.

Макгрегор показав фото-докази з тренувального табору перед третім поєдинком зі своїм головним суперником Пор’є.

На світлинах видно, що у відомого ірландського бійця вже були проблеми з лівою щиколоткою.

Між тим Конор заявив, що в UFC знали про травму. Але незважаючи на це, все одно дозволили йому вийти на бій.

– Я був травмований, коли виходив на бій. Люди запитували мене: Коли була зламана нога?. Запитайте Дейну Вайта, UFC, доктора Девідсона та головного лікаря. Вони знають. У мене був cтрессовий перелом, коли я заходив в клітку, – пояснив Макгрегор.

У ніч 11 липня на T-Mobile Арені відбувся турнір UFC 264. В головному поєдинку воювали Конор Макгрегор і Дастін Пор’є.

У першому раунді Пор’є вийшов переможцем, після того як Макгрегор травмував ногу.

Екс-чемпіон UFC засмутився через травму та програш. Він навіть висловився з погрозами на адресу суперника і його дружини.

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Фото: Getty Images

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