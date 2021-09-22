Зірковий боєць UFC Конор МакГрегор став учасником кумедного епізоду під час бейсбольного матчу між командами Чикаго Кабс та Міннесота Твінс, які виступають в MLB. Ірландцю довірили зробити перший символічний кидок, але він не зміг виконати місію.

Так, МакГрегор, який був почесним гостем на матчі, урочисто вийшов на пітчерську гірку, щоб виконати подачу.

На відео видно, що він кидав м’яч лівою рукою. Однак кидок був невдалим – м’яч просто полетів в бік.

Така подача відомого бійця викликала сміх не лише у присутніх, а й у самого екс-чемпіона UFC.

– Найруйнівніший перший кидок, який коли-небудь бачив. Тут є і злість, і сила, – жартома сказав Конор про невдачу.

Кидок МакГрегора прокоментував інший боєць UFC Джастін Гейджа у Twitter.

– Я не можу перестати сміятися над цим. Кожен боєць ММА, який представляв нас на бейсболі, виглядав жахливо, але цей виступ займає перше місце, – написав він.

Відомо, що наразі Конор МакГрегор проходить процедуру відновлення після перелому ноги, який отримав під час бою проти Дастіна Пор’є.

У ніч на 11 липня на T-Mobile Арені відбувся турнір UFC 264. Суперником МакГрегора був колишній тимчасовий чемпіон ліги в легкій ваговій категорії. Ще у першому раунді Пор’є вийшов переможцем.

Водночас сам Конор засмутився через травму та програш. Він навіть висловився з погрозами на адресу суперника і його дружини.

Також він запевняв, що травмував ліву ногу ще до поєдинку. За словами бійця, керівництво знало про це, але дозволило йому вийти в октагон.