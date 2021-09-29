Анчелотти о победе Шерифа: Нас раздражает эта ситуация

Мадридский Реал не заслуживал поражения в матче второго тура Лиги Чемпионов против тираспольского Шерифа.

Такое мнение на послематчевой пресс-конференции выразил главный тренер сливочных Карло Анчелотти.

— Мы не просто обеспокоены, нас раздражает эта ситуация. Мы проиграли из-за небольших нюансов, хотя команда играла хорошо. Мы не заслуживали поражения. Мы создавали моменты, они были и у вышедшего на замену Йовича, — заявил коуч мадридской команды.

По словам итальянского специалиста, его команда не могла еще лучше сыграть в нападении и сложно объяснить, почему был забит всего один мяч. Он добавил, что это станет уроком Реалу на будущее.

Сливочные потеряли три очка, а ситуация в группе стала еще более запутанной, потому нужно побеждать в следующих матчах, резюмировал Анчелотти.

Напомним, накануне мадридский Реал на стадионе Сантьяго Бернабеу потерпел сенсационное поражение от тираспольского Шерифа со счетом 1:2.

Команда украинского специалиста Юрия Вернидуба по ходу матча дважды выходила вперед, а победа позволила молдаванам удержаться на первой строчке в квартете, где помимо Реала выступают также донецкий Шахтер и миланский Интер, которые сыграли вничью в Киеве.

Голы за тираспольцев забивали Жасур Яхшибоев и Себастьен Тилль, а единственный гол сливочных с пенальти забил Карим Бензема.