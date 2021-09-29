Анчелотті про перемогу Шерифа: Нас дратує ця ситуація

Мадридський Реал не заслуговував на поразку в матчі другого туру Ліги Чемпіонів проти тираспольського Шерифа.

Таку думку на післяматчевій прес-конференції висловив головний тренер вершкових Карло Анчелотті.

– Ми не просто стурбовані, нас дратує ця ситуація. Ми програли через невеликі нюанси, хоча команда грала добре. Ми не заслуговували на поразку. Ми створювали моменти, вони були і у Йовіча, який вийшов на заміну, – заявив коуч мадридської команди.

За словами італійського фахівця, його команда не могла ще краще зіграти в нападі, і складно пояснити, чому було забито лише один м’яч. Він додав, що це стане уроком Реалу на майбутнє.

Вершкові втратили три очки, а ситуація у групі стала ще більш заплутаною, тому потрібно перемагати у наступних матчах, резюмував Анчелотті.

Нагадаємо, напередодні мадридський Реал на стадіоні Сантьяго Бернабеу зазнав сенсаційної поразки від тираспольського Шерифа з рахунком 1:2.

Команда українського фахівця Юрія Вернидуба по ходу матчу двічі виходила вперед, а перемога дозволила молдаванам утриматися на першій сходинці в квартеті, де окрім Реала виступають також донецький Шахтар та міланський Інтер, які зіграли внічию у Києві.

Голи за тираспольців забивали Жасур Яхшибоєв і Себастьєн Тілль, а єдиний гол вершкових з пенальті забив Карім Бензема.