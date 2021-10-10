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Факты / Спорт
Юлія Соколова |

Украинка Старикова завоевала медаль чемпионата Европы по велотреку

Олена Старікова

Украинская велосипедистка, призер Олимпийских игр Елена Старикова завоевала серебряную награду на чемпионате Европы по велотреку.

Соревнования проходили в городе Гренхен (Швейцария) с 5 по 9 октября.

Елена Старикова соревновалась в дисциплине кейрин. Украинская спортсменка уступила только немке Лее Софи Фридрих (на 0,112 секунды).

Бронзовая медаль – у представительницы России Яны Тищенко.

Олена Старікова

Награда Стариковой – единственная медаль Украины в швейцарском Гренхене.

В прошлом году Старикова стала чемпионкой Европы в кейрине. В то же время на Олимпийских играх-2020, которые недавно проходили в Токио, спортсменка заняла четвертое место в этой дисциплине.

Однако Старикова завоевала награду в другой дисциплине на Олимпиаде-2020: серебряную медаль в спринте.

Кейрин – это вид велотрековой гонки с постепенным ускорением, во время которой впереди спортсменов едет мотоцикл. Велогонщики не могут его обгонять. Мотоциклист постепенно увеличивает скорость, а за 2,5 круга до финиша покидает трек. После этого велогонщики устраивают спринт, а побеждает тот, кто первым пересек финиш.

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Источник: НОК Украины, UEC

Фото: НОК Украины

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