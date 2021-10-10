Українка Старікова виборола медаль чемпіонату Європи з велотреку

Українська велосипедистка, призер Олімпійських ігор Олена Старікова виборола срібну нагороду на чемпіонаті Європи з велотреку.

Змагання проходили в місті Гренхен (Швейцарія) з 5 по 9 жовтня.

Олена Старікова змагалася в дисципліні кейрін. Українська спортсменка поступилася лише німкені Леї Софі Фрідріх (на 0,112 секунди).

Бронзова медаль – у представниці Росії Яни Тищенко.

Нагорода Старікової – єдина медаль України в швейцарському Гренхені.

Минулого року Старікова стала чемпіонкою Європи в кейріні. Водночас на Олімпійських іграх-2020, котрі нещодавно проходили в Токіо, спортсменка посіла четверте місце в цій дисципліні.

Проте Старікова виборола нагороду в іншій дисципліні на Олімпіаді-2020: срібну медаль у спринті.

Кейрін – це вид велотрекової гонки з поступовим прискоренням, під час якої попереду спортсменів слідує мотоцикл. Велогонщики не можуть його обганяти. Мотоцикліст поступово збільшує швидкість, а за 2,5 кола до фінішу залишає трек. Після цього велогонщики влаштовують спринт, а перемагає той, хто першим перетнув фініш.

Джерело: НОК України, UEC

Фото: НОК України