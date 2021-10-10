Українка Старікова виборола медаль чемпіонату Європи з велотреку

Українська велосипедистка, призер Олімпійських ігор Олена Старікова виборола срібну нагороду на чемпіонаті Європи з велотреку.
Змагання проходили в місті Гренхен (Швейцарія) з 5 по 9 жовтня.
Олена Старікова змагалася в дисципліні кейрін. Українська спортсменка поступилася лише німкені Леї Софі Фрідріх (на 0,112 секунди).
Бронзова медаль – у представниці Росії Яни Тищенко.
Нагорода Старікової – єдина медаль України в швейцарському Гренхені.
Минулого року Старікова стала чемпіонкою Європи в кейріні. Водночас на Олімпійських іграх-2020, котрі нещодавно проходили в Токіо, спортсменка посіла четверте місце в цій дисципліні.
Проте Старікова виборола нагороду в іншій дисципліні на Олімпіаді-2020: срібну медаль у спринті.
Кейрін – це вид велотрекової гонки з поступовим прискоренням, під час якої попереду спортсменів слідує мотоцикл. Велогонщики не можуть його обганяти. Мотоцикліст поступово збільшує швидкість, а за 2,5 кола до фінішу залишає трек. Після цього велогонщики влаштовують спринт, а перемагає той, хто першим перетнув фініш.
Джерело: НОК України, UEC
Фото: НОК України