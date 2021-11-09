Чемпион зимних Олимпийских игр в Пхенчхане-2018 в дисциплине фристайл Александр Абраменко высказался по поводу российской агрессии на востоке Украины и войны на Донбассе.

Сначала 33-летнего спортсмена спросили о ситуации с легкоатлеткой Ярославой Магучих на летней Олимпиаде-2020, когда она обнялась с россиянкой Марией Ласицкене. На это Абраменко отметил, что “был шокирован реакцией людей”.

Сам фристайлист был в идентичной ситуации в Пхенчхане на пьедестале и тоже обнялся с российским спортсменом. Он заявил в интервью, что повторил бы это, если бы снова оказался на пьедестале Игр.

– Да. Ну а как? К этому можно подойти с разных сторон. Понятно, что он из страны, которая плохо относится к нашей стране. И то вопросов еще очень много на этот счет, всю жизнь можно дискутировать.

На вопрос, что Россия развязала войну на востоке Украины и оккупировала Крым, он ответил, что “это все спланировано”.

— Нет, неоднозначно. Я не могу уточнять. То, что я вижу и мне рассказывают, – а правда ли это? Точнее не так. Мне кажется, что это все спланировано. И не только с нашей или с их стороны. Есть еще третья, четвертая сторона, которые в этом заинтересованы. Может быть, я ошибаюсь, но мне так кажется. В любом случае страдают только люди – что с нашей стороны, что с их, – сказал Абраменко.

Он добавил, что его жена, которая является российской спортсменкой, тоже воспринимает ситуацию “неоднозначной”.

— Однозначно это как в 42-м году, во время Великой Отечественной войны (Советско-германская война, поскольку термин ВОВ — клише российской пропаганды, — Ред.). Хотя тоже, никто правды не скажет – из-за чего, как кто на какой стороне, кого поддерживал.

Что известно об Александре Абраменко?

Он стал единственным призером в составе сборной Украины на зимних Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане. В дисциплине фристайл он завоевал золото.

Абраменко – единственный украинец-мужчина, который выигрывал золото зимних Олимпиад.

Спортсмен стал обладателем хрустального глобуса по лыжной акробатике в сезоне-2015/16 и серебряным призером чемпионата мира-2019.

Жена Абраменко — российская фристайлистка Александра Орлова.