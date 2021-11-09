Чемпіон зимових Олімпійських ігор у Пхьончхані-2018 у дисципліні фристайл Олександр Абраменко висловився щодо російської агресії на сході України та війни на Донбасі.

Спершу 33-річного спортсмена запитали про ситуацію із легкоатлеткою Ярославою Магучіх на літній Олімпіаді-2020, коли вона обійнялася з росіянкою Марією Ласіцкене. На це Абраменко зазначив, що “був шокований реакцією людей”.

Сам фристайліст був в ідентичній ситуації у Пхьончхані на п’єдесталі і теж обійнявся з російським спортсменом. Він заявив в інтерв’ю, що повторив би це, якби знову опинився на п’єдесталі Ігор.

— Так. А як? До цього можна підійти з різних боків. Зрозуміло, що він із країни, яка погано ставиться до нашої країни. І то питань ще дуже багато щодо цього, все життя можна дискутувати.

На запитання, що Росія розв’язала війну на сході України та окупувала Крим він відповів, що “це усе сплановано”.

— Ні, неоднозначно. Не можу уточнювати. Те, що я бачу і мені розповідають, – а чи це правда? Точніше не так. Мені здається, що все це сплановано. І не лише з нашого або з їхнього боку. Є ще третя, четверта сторона, які в цьому зацікавлені. Може, я помиляюся, але мені так здається. У будь-якому разі страждають тільки люди – що з нашого боку, що з їхнього, – сказав Абраменко.

Він додав, що його дружина, яка є російською спортсменкою, теж сприймає ситуацію “неоднозначною”.

— Однозначно це як у 42-му році, під час Великої Вітчизняної війни (Радянсько-німецька війна, адже термін ВВВ – кліше російської пропаганди, – Ред.). Хоча теж, ніхто ж правди не скаже – через що, як хто на якому боці, кого підтримував.

Що відомо про Олександра Абраменка?

Він став єдиним призером у складі збірної України на зимових Олімпійських іграх-2018 у Пхьончхані. У дисципліні фристайл він завоював золото.

Абраменко – єдиний українець-чоловік, який вигравав золото зимових Олімпіад.

Спортсмен став володарем кришталевого глобуса з лижної акробатики у сезоні-2015/16 та срібним призером чемпіонату світу-2019.

Дружина Абраменка – російська фристайлістка Олександра Орлова.