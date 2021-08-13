Украинская спортсменка Ярослава Магучих, которую критиковали за совместное фото на Олимпийских играх с российской спортсменкой и капитаном Вооруженных сил РФ Марией Ласицкене, объяснила свой поступок.

По ее словам, россиянку она обняла на радостях от завоеванной бронзовой медали.

— Выступить на Олимпиаде — мечта и смысл всей жизни каждого спортсмена! Словами не передать эмоции в момент, когда моя мечта сбылась! Мне покорилась не только высота, но и олимпийская медаль. Я была в восторге от победы. В такие минуты хочется обнять весь мир, — написала в Facebook Магучих.

Она также отметила, что верна Украине и уважает украинских военных.

— Хочу всех заверить: я имею честь относиться к военнослужащим Вооруженных сил Украины, которые защищают страну в российско-украинской войне. Уважаю наших воинов, которые дают всем нам возможность работать, тренироваться, жить мирной жизнью… Я верна Украине. Понимаю, что произошло. Хочу призвать всех быть осторожными, потому что враг готов на все, — сообщила украинская спортсменка.

Напомним, после финала в прыжках в высоту на Олимпийских играх в Токио Магучих сделала совместное фото с представительницей ОКР Марией Ласицкене, которая завоевала золото в этой дисциплине.

Российские СМИ начали активно распространять снимок с целью пропаганды и нарративом о “братских народах”.

В то же время в украинском информпространстве раскритиковали Магучих за это фото. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что с атлеткой проведут беседу. Также Маляр призвала прекратить травлю спортсменки и дождаться ее объяснения этой ситуации.

Кроме того, бронзовый призер Олимпиады-2020 по каратэ Станислав Горуна поддержал Магучих. Каратист отметил, что в фото нет измены, а спорт должен быть вне политики.

Источник: Ярослава Магучих