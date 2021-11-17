Один из лидеров сборной Украины Андрей Ярмоленко, защищающий цвета английского Вест Хэм Юнайтед, может продолжить свою карьеру в Турции. 32-летнего футболиста сватают в местный Трабзонспор.

Издание Fanatik сообщает, что клуб ищет усиление в зимнее трансферное окно.

Кроме Ярмоленко, турки рассматривают кандидатуры боснийского хавбека Эдина Вишча и испанского вингера Реал Бетиса Кристиана Тельо.

По данным портала Transfermarkt, трансферная стоимость украинца оценивается в €4 млн.

Действующий контракт украинца с лондонским клубом рассчитан до конца сезона-2021/22. В июле сообщалось, что клуб и футболист не будут пролонгировать соглашение.

В текущем сезоне Ярмоленко принял участие в 12 матчах за молотобойцев во всех турнирах, но не отметился результативными действиями.

В чемпионате Турции Трабзонспор после 12 туров занимает первую строчку, имея в активе 30 очков. Клуб опережает на семь пунктов Хатайспор и Коньяспор.

Ранее об интересе к Ярмоленко сообщали со стороны турецких клубов Фенербахче и Галатасарай.

Источник: Fanatik