Футболист сборной Украины и лондонского клуба Вест Хэм Юнайтед Андрей Ярмоленко отдал на благотворительность бонусы, заработанные им за чемпионат Европы-2020 по футболу. Такое обещание вингер дал еще во время турнира.

Ярмоленко решил помочь детской специализированной больнице Охматдет. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

— Как обещал, заработанные бонусы на Евро-2020 направил на благотворительность. Сегодня вместе с моим агентом и товарищем Вадимом Шаблием передали Екатерине Викторовне Вильчевской, заведующей отделением гемофилии больницы Охматдет, медицинское оборудование, — написал он.

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За выход на Евро-2020 футболисты и тренерский штаб сборной Украины по футболу получили €3 млн, а за выступление в финальной части и выход в четвертьфинал – еще €2,5 млн.

На данный момент сборная Украины готовится к решающему матчу в отборе к чемпионату мира по футболу-2022 против команды Боснии и Герцеговины. Игра состоится в Зенице 16 ноября на стадионе Билино Поле.

В группе D Украина занимает второе место, имея в активе 9 очков после семи матчей. Лидером остается Франция (12 очков после шести игр), третьей идет Финляндия (8 очков после шести игр), следом расположились Босния и Герцеговина (7 очков в шести матчах) и сборная Казахстана (3 очка в семи матчах).