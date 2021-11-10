Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Факты / Спорт

Ярмоленко отдал детской больнице премиальные, заработанные на Евро-2020

Мария Степанюк редактор ленты
Андрій Ярмоленко

Футболист сборной Украины и лондонского клуба Вест Хэм Юнайтед Андрей Ярмоленко отдал на благотворительность бонусы, заработанные им за чемпионат Европы-2020 по футболу. Такое обещание вингер дал еще во время турнира.

Ярмоленко решил помочь детской специализированной больнице Охматдет. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

— Как обещал, заработанные бонусы на Евро-2020 направил на благотворительность. Сегодня вместе с моим агентом и товарищем Вадимом Шаблием передали Екатерине Викторовне Вильчевской, заведующей отделением гемофилии больницы Охматдет, медицинское оборудование, — написал он.

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Yarmolenko Andrey (@yarmolenkoandrey)

За выход на Евро-2020 футболисты и тренерский штаб сборной Украины по футболу получили €3 млн, а за выступление в финальной части и выход в четвертьфинал – еще €2,5 млн.

Читайте
Расизм, скандальный пенальти и пандемия: чем запомнился Евро-2020

На данный момент сборная Украины готовится к решающему матчу в отборе к чемпионату мира по футболу-2022 против команды Боснии и Герцеговины. Игра состоится в Зенице 16 ноября на стадионе Билино Поле.

В группе D Украина занимает второе место, имея в активе 9 очков после семи матчей. Лидером остается Франция (12 очков после шести игр), третьей идет Финляндия (8 очков после шести игр), следом расположились Босния и Герцеговина (7 очков в шести матчах) и сборная Казахстана (3 очка в семи матчах).

Фото: Depositphotos

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка