Один з лідерів збірної України Андрій Ярмоленко, який захищає кольори англійського Вест Гем Юнайтед, може продовжити свою кар’єру у Туреччині. 32-річного футболіста сватають у тамтешній Трабзонспор.
Видання Fanatik повідомляє, що клуб шукає підсилення у зимове трансферне вікно.
Окрім Ярмоленка турки розглядають кандидатури боснійського хавбека Едіна Вішча та іспанського вінгера Реал Бетіса Крістіана Тельо.
За даними порталу Transfermarkt, трансферна вартість українця оцінюється €4 млн.
Чинний контракт українця із лондонським клубом розрахований до кінця сезону-2021/22. У липні повідомлялося, що клуб та футболіст не будуть пролонгувати угоду.
У поточному сезоні Ярмоленко взяв участь у 12 матчах за молотобійців у всіх турнірах, але не відзначився результативними діями.
У чемпіонаті Туреччини Трабзонспор після 12 турів посідає першу сходинку, маючи в активі 30 очок. Клуб випереджає на сім пунктів Хатайспор та Коньяспор.
Раніше про інтерес до Ярмоленка повідомляли з боку турецьких клубів Фенербахче та Галатасарай.
Джерело: Fanatik