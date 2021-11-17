Один з лідерів збірної України Андрій Ярмоленко, який захищає кольори англійського Вест Гем Юнайтед, може продовжити свою кар’єру у Туреччині. 32-річного футболіста сватають у тамтешній Трабзонспор.

Видання Fanatik повідомляє, що клуб шукає підсилення у зимове трансферне вікно.

Окрім Ярмоленка турки розглядають кандидатури боснійського хавбека Едіна Вішча та іспанського вінгера Реал Бетіса Крістіана Тельо.

За даними порталу Transfermarkt, трансферна вартість українця оцінюється €4 млн.

Чинний контракт українця із лондонським клубом розрахований до кінця сезону-2021/22. У липні повідомлялося, що клуб та футболіст не будуть пролонгувати угоду.

У поточному сезоні Ярмоленко взяв участь у 12 матчах за молотобійців у всіх турнірах, але не відзначився результативними діями.

У чемпіонаті Туреччини Трабзонспор після 12 турів посідає першу сходинку, маючи в активі 30 очок. Клуб випереджає на сім пунктів Хатайспор та Коньяспор.

Раніше про інтерес до Ярмоленка повідомляли з боку турецьких клубів Фенербахче та Галатасарай.

Джерело: Fanatik