Награду Золотой мяч-2021 в седьмой раз в карьере получил Лионель Месси, который защищает цвета сборной Аргентины и французского ПСЖ.

Вторым стал форвард Баварии Роберт Левандовски, третье место за хавбеком Челси Жоржиньо. В топ-5 также вошли футболист Реала Карим Бензема и игрок Челси Нголо Канте.

Лучшей футболисткой мира и обладательницей Золотого мяча стала Алексия Путельяс — хавбек каталонской Барселоны и сборной Испании.

Церемония вручения награды прошла 29 ноября в парижском театре Шатле. Футбольный Оскар лучшему футболисту мира ежегодно вручает авторитетное издание France Football.

Лионель Месси, за которого в седьмой раз отдали свои голоса футбольные специалисты и журналисты, компенсировал неоднозначный сезон долгожданной победой в Кубке Америки со сборной Аргентины. Он также выиграл Кубок Испании с Барселоной и стал лучшим бомбардиром Ла Лиги-2020/21.

Его главным конкурентом был Роберт Левандовски, который в этом сезоне продемонстрировал невероятную и уникальную статистику — форвард стал единственным, кто в 2021-м забил более 50 голов.

Он переписал вечный рекорд Герда Мюллера забитых мячей в Бундеслиге за один сезон, выиграл чемпионат Германии, Суперкубок Германии и клубный чемпионат мира.

Другие лауреаты по версии France Football:

лучший молодой футболист (Копа Трофи) – хавбек Барселоны и сборной Испании Педри;

– хавбек Барселоны и сборной Испании лучший бомбардир – форвард Баварии и сборной Польши Роберт Левандовски ;

– форвард Баварии и сборной Польши ; лучший голкипер – вратарь ПСЖ и сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма;

– вратарь ПСЖ и сборной Италии лучший клуб года — лондонский Челси.

8 ноября France Football обнародовал 30 претендентов на награду. Главными фаворитами называли форварда Баварии Роберта Левандовски, нападающего ПСЖ Лионеля Месси, футболиста Реала Карима Бензема, хавбека Челси Жоржиньо и футболиста Ливерпуля Мохаммеда Салаха.

В 2020 году награду решили не вручать из-за пандемии. Главным фаворитом тогда называли Роберта Левандовски, но отмена премии лишила его желанной награды.