18-летний украинец Даниил Коновалов стал чемпионом мира по прыжкам в воду

Украинский спортсмен Даниил Коновалов завоевал золото на чемпионате мира по прыжкам в воду среди юниоров, покорив трехметровый трамплин.
Юниорский чемпионат мира состоялся в Киеве. Коновалов поделил первое место со спортсменом из Бразилии.
Юниоры – прыжки с трехметрового трамплина
- Даниил Коновалов (Украина) – 532,60;
- Каван Фигейредо Перейра (Бразилия) – 532,60;
- Леонардо Гарсия Варела (Колумбия) – 521,95.
На этих соревнованиях украинка Ксения Байло заняла третье место. Она завоевала бронзу, прыгнув с однометрового трамплина.
Девушки (старшие) – трамплин один метр
- Иоганна Краусс (Германия) – 341,95;
- Элиза Пиццини (Италия) – 339,20;
- Ксения Байло (Украина) – 332,35.
Украина не имела нового чемпиона мира по прыжкам в воду среди юниоров на протяжении почти 15 лет. В 2006 году золото выиграла украинская спортсменка Мария Волощенко.