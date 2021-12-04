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18-летний украинец Даниил Коновалов стал чемпионом мира по прыжкам в воду

Юля Захарченко редактор ленты
18-летний украинец Даниил Коновалов стал чемпионом мира по прыжкам в воду

Украинский спортсмен Даниил Коновалов завоевал золото на чемпионате мира по прыжкам в воду среди юниоров, покорив трехметровый трамплин.

Юниорский чемпионат мира состоялся в Киеве. Коновалов поделил первое место со спортсменом из Бразилии.

Юниоры – прыжки с трехметрового трамплина

  • Даниил Коновалов (Украина) – 532,60;
  • Каван Фигейредо Перейра (Бразилия) – 532,60;
  • Леонардо Гарсия Варела (Колумбия) – 521,95.

На этих соревнованиях украинка Ксения Байло заняла третье место. Она завоевала бронзу, прыгнув с однометрового трамплина.

Девушки (старшие) – трамплин один метр

  • Иоганна Краусс (Германия) – 341,95;
  • Элиза Пиццини (Италия) – 339,20;
  • Ксения Байло (Украина) – 332,35.

Украина не имела нового чемпиона мира по прыжкам в воду среди юниоров на протяжении почти 15 лет. В 2006 году золото выиграла украинская спортсменка Мария Волощенко.

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Фото: Федерация Украины по прыжкам в воду

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