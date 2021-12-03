Верховная Рада одобрила во втором чтении и в целом проект государственного бюджета на 2022 год.

Доходы госбюджета составят 1,322 трлн грн, расходы – 1,498 трлн грн. Дефицит госбюджета зафиксирован на уровне 189 млрд гривен (3,5% от ВВП).

Факты ICTV рассказывают, сколько выделили на культуру, искусство и информационное пространство, а также физическую культуру и спорт.

Молодежная политика и спорт

На развитие этой отрасли в проекте Государственного бюджета-2022 предусмотрены расходы в размере 8,2 млрд грн.

В пресс-службе Министерства молодежи и спорта сообщило основные направления, на которые направят средства:

реализация молодежной политики и национально-патриотического воспитания – 124,9 млн грн, в частности, впервые предусмотрены средства на обеспечение деятельности Украинского молодежного фонда объемом 45 млн грн;

развитие научных исследований и спортивной медицине – 56,4 млн. грн;

подготовка и участие украинских спортсменов в зимних Олимпийских, Паралимпийских, летних Дефлимпийских играх в 2022 году, а также подготовка и участие во Всемирных играх по неолимпийским видам спорта – 1,6 млрд. грн;

спорт лиц с инвалидностью – 900 млн грн;

развитие физической культуры и спорта и спорта высших достижений – 2,6 млрд. грн;

развитие спортивной инфраструктуры – 2,7 млрд грн;

субвенция из госбюджета местным на выполнение отдельных мер по реализации социального проекта президента Активные парки – локации здоровой Украины в объеме 143,1 млн грн, впервые предусмотренные в 2022-м.

В прошлом году из госбюджета на развитие спортивной отрасли было выделено 7,76 млрд. грн.

Культура, искусство и информационная политика

На культуру, креативные индустрии и информационную политику из Госбюджета-2022 было выделено 14,5 млрд грн. В частности, субвенции – 1,8 млрд грн.

— Теперь МКИП без расходов на кино, я все еще против, но 4,6 млрд грн дофинансирования сфер – наша общая победа. Непростая, но победа. Дополнительные 4,6 млрд грн – это еще и признание их значимости. Такую динамику ежегодно расти следует сделать традицией государства, — сказал глава Минкульта Александр Ткаченко.

На что в ведомстве направят выделенные средства:

на восстановление заведений общегосударственного значения, строительство Мемориала жертв Голодомора и Мемориала Героев Небесной Сотни, на реставрацию памятников культурного наследия местного значения – 3,6 млрд грн;

на Центр стратегических коммуникаций и информбезопасности и расширения сети Укринформа, а также его вещания за рубежом, а также осуществление мер в сфере защиты национального информпространства – 631,2 млн грн;

финансирование Госинспекции культурного наследия Украины – 13,8 млн. грн. и Госслужбы охраны культурного наследия Украины – 19,3 млн. грн;

на сохранение историко-культурного и архитектурного наследия в национальных и государственных заповедниках – 597,7 млн ​​грн. Увеличили фонд развития заведений общегосударственного значения – 1,8 млрд грн;

на деятельность Украинского института книги, поддержку книгоиздательского дела и популяризацию украинской литературы в мире выделяется 335,5 млн. грн;

на обеспечение деятельности национальных музеев, библиотек и культурно-просветительских центров – 1,1 млрд грн;

на обеспечение функционирования Украинского культурного фонда, в том числе осуществление Фондом мер по поддержке проектов – 703 млн. грн.

для подготовки кадров для сферы культуры и искусства учреждениями профессионального и высшего образования – 1,6 млрд грн;

для Государственного агентства Украины по искусствам и художественному образованию – 20,1 млн грн;

на деятельность Госслужбы Украины по этнополитике и свободе совести – 17,2 млн. грн.

Бюджетом также предусмотрена реализация планов Украинского института национальной памяти на восстановление и сохранение национальной памяти; ввоз и возврат культурных ценностей, государственной языковой политики, межнациональных отношений, религии и защиты прав национальных сообществ; на деятельность Государственного комитета телевидения и радиовещания и т.д.

Детальнее о том, какие ключевые показатели заложил Кабинет министров в главный финансовый документ Украины на 2022 год – читайте в материале Фактов ICTV.