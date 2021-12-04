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18-річний українець Данило Коновалов став чемпіоном світу зі стрибків у воду

Юля Захарченко редакторка стрічки
18-річний українець Данило Коновалов став чемпіоном світу зі стрибків у воду

Український спортсмен Данило Коновалов виборов золото на чемпіонаті світу зі стрибків у воду серед юніорів, підкоривши трьохметровий трамплін.

Юніорський чемпіонат світу відбувся у Києві. Коновалов поділив перше місце зі спортсменом з Бразилії.

Юніори – стрибки з трьохметрового трампліну

  • Данило Коновалов (Україна) – 532,60;
  • Каван Фігейредо Перейра (Бразилія) – 532,60;
  • Леонардо Гарсія Варела (Колумбія) – 521,95.

На цих змаганнях українка Ксенія Байло посіла третє місце. Вона виборола бронзу, стрибнувши з однометрового трампліну.

Дівчата (старші) – трамплін один метр

  • Йоганна Краусс (Німеччина) – 341,95;
  • Еліза Піцціні (Італія) – 339,20;
  • Ксенія Байло (Україна) – 332,35.

Україна не мала нового чемпіона світу зі стрибків у воду серед юніорів протягом майже 15 років. У 2006 році золото виграла українська спортсменка Марія Волощенко.

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Фото: Федерація України зі стрибків у воду

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