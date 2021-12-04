Бывший чемпион мира по трем дивизионам Василий С (15-2, 11 КО) поделился своими планами, вспомнив австралийского боксера Джорджа Камбососа (20-0, 10 КО) и американского спортсмена Теофимо Лопеса (16-1, 12 КО).

Ломаченко отметил, что ему нужны бои за пояса.

– Это моя цель. Меня мотивирует возможность стать абсолютным чемпионом. Конечно, хочу поединок с Камбососом. Но сейчас у меня сражение с Комми 11 декабря, сфокусируюсь на нем. После него могу говорить о своем будущем, – заявил он.

Он добавил, что давал шанс Камбососу на победу, но считал, что выигрывает Лопес.

– Не хочу говорить о себе. Пусть этим занимаются фаны, люди, которые разбираются в боксе. Но если речь идет о моем мастерстве – всегда стараюсь показать свой лучший стиль, – сказал Ломаченко.

По-прежнему он нацелен на звание абсолютного чемпиона мира, так что бой с Джорджем Камбососом-младшим его интересует.

В октябре 2020 года Ломаченко уступил лидерство американцу Теофимо Лопесу — в очной схватке определяли абсолютного чемпиона дивизиона. А Лопес неожиданно оступился Камбососу – теперь у австралийца все титулы дивизиона.

Пока украинец не вызвал Камбососа на бой. На следующей неделе Ломаченко сразится с экс-чемпионом из Ганы Ричардом Комми.

Свой последний бой Василий провел в конце июня 2021, одолев техническим нокаутом Накатани. Бой прошел в Лас-Вегасе. Что касается Ричарда Комми, то он свой последний бой провел в феврале 2021 года, когда отправил в нокаут Джексона Мартинеса.

В конце ноября 2021 года Лопес не смог защитить отобранные у Ломаченко пояса. Американец проиграл Джорджу Камбососу раздельным решением судей.