Под утро 27 июня в США, городе Лас-Вегас, бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко провел поединок с японским боксером Масайоши Накатани.

Уже в первом раунде Ломаченко получил рассечение после столкновения головами с соперником. Его лицо залило кровью. Кровотечение остановили и спортсмен смог продолжить поединок, демонстрируя полное преимущество на ринге.

Накатани не помогли длинные руки и преимущество в росте — атаки японца не достигали цели, а мастерские удары Василия регулярно завершались точными попаданиями.

В пятом раунде украинец отправил соперника в нокдаун, но Накатани смог подняться на ноги и продолжить бой. В следующем раунде Ломаченко вновь был близок к нокдауну, но японец невероятным образом выдержал серию ударов.

Развязка боя наступила в девятом раунде. Обессиленный Накатани уже не мог отбиваться от атак Ломаченко тоже едва стоял на ногах, поэтому рефери принял решение остановить бой.

Ломаченко одержал победу техническим нокаутом.

— Top Rank Boxing (@trboxing) June 27, 2021