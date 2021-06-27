Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Спорт
Абрамова Юлія |

Василий Ломаченко одержал победу техническим нокаутом над Масайоши Накатани

Lomachenko

Под утро 27 июня в США, городе Лас-Вегас, бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко провел поединок с японским боксером Масайоши Накатани.

Уже в первом раунде Ломаченко получил рассечение после столкновения головами с соперником. Его лицо залило кровью. Кровотечение остановили и спортсмен смог продолжить поединок, демонстрируя полное преимущество на ринге.

Накатани не помогли длинные руки и преимущество в росте — атаки японца не достигали цели, а мастерские удары Василия регулярно завершались точными попаданиями.

В пятом раунде украинец отправил соперника в нокдаун, но Накатани смог подняться на ноги и продолжить бой. В следующем раунде Ломаченко вновь был близок к нокдауну, но японец невероятным образом выдержал серию ударов.

Развязка боя наступила в девятом раунде. Обессиленный Накатани уже не мог отбиваться от атак Ломаченко тоже едва стоял на ногах, поэтому рефери принял решение остановить бой.

Ломаченко одержал победу техническим нокаутом.

Этим успехом украинец перекрыл поражение от Теофимо Лопеса, которое произошло в октябре прошлого года. Тогда Ломаченко уступил решением судей и потерял все свои чемпионские титулы.

На счету Василия теперь 15 побед (11 — нокаутом) при двух поражениях. Накатани потерпел второе поражение при 19 победах (13 — нокаутом).

Фото: Getty Images

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка