Колишній чемпіон світу у трьох дивізіонах Василь с (15-2, 11 КО) поділився своїми планами, згадавши австралійського боксера Джорджа Камбососа (20-0, 10 КО) та американського спортсмена Теофімо Лопеса (16-1, 12 КО).

Ломаченко зазначив, що йому потрібні бої за паски.

– Це моя ціль. Мене мотивує можливість стати абсолютним чемпіоном. Звісно, ​​хочу поєдинок із Камбососом. Але зараз у мене бій із Коммі 11 грудня, сфокусований на ньому. Після нього можу говорити про своє майбутнє, – заявив він.

Він додав, що давав шанс Камбососу на перемогу, але вважав, що виграє Лопес.

– Не хочу казати про себе. Нехай цим займаються фани, люди, які знаються на боксі. Але якщо йдеться про мою майстерність – завжди намагаюся показати свій найкращий стиль, – сказав Ломаченко.

Як і раніше, він націлений на звання абсолютного чемпіона світу, тож бій з Джорджем Камбососом-молодшим його цікавить.

У жовтні 2020 року Ломаченко поступився лідерством американцеві Теофімо Лопесу — в очній сутичці визначали абсолютного чемпіона дивізіону. А Лопес несподівано оступився Камбососу – тепер у австралійця усі титули дивізіону.

Поки українець не викликав Камбососа на бій. Наступного тижня Ломаченко побореться з екс-чемпіоном із Гани Річардом Коммі.

Свій останній бій Василь провів наприкінці червня 2021 року, здолавши технічним нокаутом Накатані. Бій відбувся у Лас-Вегасі. Щодо Річарда Коммі, то він свій останній бій провів у лютому-2021, коли відправив у нокаут Джексона Мартінеса.

Наприкінці листопада 2021 року Лопес не зміг захистити відібрані в Ломаченка пояси. Американець програв Джорджу Камбососу роздільним рішенням суддів.

Джерело: Sky Sports