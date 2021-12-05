16-летняя украинская спортсменка Ксения Байло завоевала золотую награду чемпионата мира по прыжкам в воду среди юниоров, что проходит в Киеве.

Байло стала первой в прыжках с 10-метровой вышки в возрастной группе В (14-18 лет).

Украинка дошла до финала с первым результатом, однако в конце борьба за первое место оказалась очень напряженной. Главной соперницей украинки в финале стала россиянка Ульяна Манаенкова.

Спортсменки должны были выполнить по три прыжка, по итогам которых судьи определяли победителя. Лишь благодаря последнему прыжку Байло смогла вырвать золотую награду у россиянки Манаенковой. Последняя стала серебряным призером чемпионата.

В прыжках с 10-метровой вышки среди девушек места распределились так:

• Ксения Байло (Украина) – 338.15 баллов;

• Ульяна Манаенкова (Россия) – 303.15 баллов;

• Марина Подъяпольская (Россия) – 289.90 баллов.

– Перед первым прыжком в финале присутствовало волнение. Хотя я чувствовала себя очень хорошо, но что-то было не так, а что, непонятно, сама до сих пор не понимаю. Но я не хотела отпускать свою медаль совсем, шла до конца и дошла, – поделилась своими впечатлениями Ксения Байло.

Еще одной украинке – Анне Арнаутовой лишь немного не хватило, чтобы занять место на пьедестале в прыжках с 1-метрового трамплина. Судьбу бронзовой награды решил последний прыжок, и Арнаутова стала четвертой.

В то же время украинцы Богдан Чижовский и Даниил Коновалов завоевали серебряную награду в синхронных прыжках с 3-метрового трамплина. Первыми стали спортсмены из Германии, опередившие украинцев на 0.45 балла.

Чемпионат мира по прыжкам в воду среди юниоров продлится в Киеве до 9 декабря.

На днях украинский спортсмен Даниил Коновалов завоевал золото на чемпионате мира по прыжкам в воду среди юниоров, покорив трехметровый трамплин. В то же время украинка Ксения Байло завоевала бронзу, прыгнув с однометрового трамплина.

Источник: Федерация Украины по прыжкам в воду, Международная федерация плавания

Фото: Федерация Украины по прыжкам в воду