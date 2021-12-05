16-річна українська спортсменка Ксенія Байло завоювала золоту нагороду чемпіонату світу зі стрибків у воду серед юніорів, який проходить у Києві.

Байло стала першою у стрибках із 10-метрової вишки у віковій групі В (14-18 років).

Українка дійшла до фіналу із першим результатом, проте наприкінці боротьба за перше місце виявилася дуже напруженою. Головною суперницею українки у фіналі стала росіянка Уляна Манаєнкова.

Спортсменки повинні були виконати по три стрибки, за підсумками яких судді визначали переможця. Лише завдяки останньому стрибку Байло змогла вирвати золоту нагороду в росіянки Манаєнкової. Остання стала срібною призеркою чемпіонату.

Відтак, у стрибках із 10-метрової вишки серед дівчат місця розподілилися так:

• Ксенія Байло (Україна) – 338.15 балів;

• Уляна Манаєнкова (Росія) – 303.15 балів;

• Марина Под’япольська (Росія) – 289.90 балів.

– Перед першим стрибком у фіналі було присутнє хвилювання. Хоча почувалася я дуже добре, але щось було не так, а що, незрозуміло, сама досі не розумію. Але я не хотіла відпускати свою медаль зовсім, йшла до кінця і дійшла, – поділилася своїми враженнями Ксенія Байло.

Ще одній українці – Анні Арнаутовій лише трохи не вистачило, аби посісти місце на п’єдесталі у стрибках з 1-метрового трампліну. Долю бронзової нагороди вирішив останній стрибок, і Арнаутова стала четвертою.

Водночас українці Богдан Чижовський та Данило Коновалов завоювали срібну нагороду у синхронних стрибках з 3-метрового трампліну. Першими стали спортсмени з Німеччини, які випередили українців на 0.45 балів.

Чемпіонат світу зі стрибків у воду серед юніорів триватиме в Києві по 9 грудня.

Днями український спортсмен Данило Коновалов виборов золото на чемпіонаті світу зі стрибків у воду серед юніорів, підкоривши трьохметровий трамплін. Водночас українка Ксенія Байло виборола бронзу, стрибнувши з однометрового трампліну.

Джерело: Федерація України зі стрибків у воду, Міжнародна федерація плавання

Фото: Федерація України зі стрибків у воду