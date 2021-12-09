Букмекеры активно принимают ставки на бой между украинцем Василием Ломаченко и ганцем Ричардом Комми, который состоится в ночь с 11 на 12 декабря на легендарной арене Madison Square Garden в Нью-Йорке (США). Бой начнется около 6.00 по киевскому времени.

По мнению букмекеров, безусловным фаворитом противостояния является украинский боксер.

Прогноз на бой Ломаченко — Комми

Ставки на победу Ломаченко принимают с коэффициентом 1.10. Тогда как успех ганца Комми оценивается котировкой 6.00. А ничейный результат встречи – 23.00.

Досрочная победа украинца оценивается коэффициентом 1.40, а его победа по очкам – 3.60. На досрочную победу ганца можно поставить с коэффициентом 9.50, а его выигрыш по очкам – 15.00.

Это будет второй поединок для Ломаченко после поражения от Теофимо Лопеса в октябре 2020 года и потери всех своих поясов. Комми, как и предыдущий соперник украинца японец Масаоши Накатани, также встречался с Лопесом и проиграл ему.

Свой последний бой Василий провел в конце июня 2021 года, одолев техническим нокаутом Накатани. Бой прошел в Лас-Вегасе. Что касается Ричарда Комми, то он свой последний бой провел в феврале 2021 года, когда отправил в нокаут Джексона Мартинеса.

В конце ноября 2021 года Лопес не смог защитить отобранные у Ломаченко пояса. Американец проиграл Джорджу Камбососу раздельным решением судей.

Фото: Boxing Scene