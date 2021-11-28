Абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес проиграл Джорджу Камбососу бой за титулы WBC Franchise, IBF, WBO и WBA в легком весе.

Спортсмен, победивший украинского боксера Василия Ломаченко, попал в нокдаун в первом раунде, но в 10-м уже сам отправил соперника на канвас.

Бой длился 12 раундов и двое судей отдали победу австралийцу Камбососу — 115:111, 113:114, 115:112.

The moment of glory for George Kambosos Jr. ????#LópezKambososJr pic.twitter.com/Q5DwQ36wzD — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) November 28, 2021

Для Лопеса это было удивлением, поскольку он уже победоносно выкинул руку вверх, после чего услышал новый чемпион мира!

Teofimo Lopez loses unified lightweight world titles to George Kambosos Jrhttps://t.co/DLjbryUpME #LopezKambososJr pic.twitter.com/lsftwhrmiP — Mirror Fighting (@MirrorFighting) November 28, 2021

В октябре 2020 года Теофимо Лопес победил Василия Ломаченко в бою за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе единогласным решением судей — 112:116, 109:119, 111:117. Поражение стоило украинцу трех поясов.

Источник: DAZN Boxing