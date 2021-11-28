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Теофимо Лопес, забравший пояса у Ломаченко, проиграл бой Джорджу Камбососу

Абрамова Юлия редактор ленты
Теофімо Лопес

Абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес проиграл Джорджу Камбососу бой за титулы WBC Franchise, IBF, WBO и WBA в легком весе.

Спортсмен, победивший украинского боксера Василия Ломаченко, попал в нокдаун в первом раунде, но в 10-м уже сам отправил соперника на канвас.

Бой длился 12 раундов и двое судей отдали победу австралийцу Камбососу — 115:111, 113:114, 115:112.

Для Лопеса это было удивлением, поскольку он уже победоносно выкинул руку вверх, после чего услышал новый чемпион мира!

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В октябре 2020 года Теофимо Лопес победил Василия Ломаченко в бою за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе единогласным решением судей — 112:116, 109:119, 111:117. Поражение стоило украинцу трех поясов.

Источник: DAZN Boxing

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