Абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес проиграл Джорджу Камбососу бой за титулы WBC Franchise, IBF, WBO и WBA в легком весе.

Спортсмен, победивший украинского боксера Василия Ломаченко, попал в нокдаун в первом раунде, но в 10-м уже сам отправил соперника на канвас.

Бой длился 12 раундов и двое судей отдали победу австралийцу Камбососу — 115:111, 113:114, 115:112.

The moment of glory for George Kambosos Jr. ????#LópezKambososJr pic.twitter.com/Q5DwQ36wzD

— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) November 28, 2021