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Факты / Спорт

Андрей Шевченко заболел коронавирусом

Татьяна Забожко редактор ленты
Андрій Шевченко

Главный тренер Дженоа Андрей Шевченко заболел коронавирусом. Результат теста, который тренер сдал 27 декабря, оказался положительным.

Инфицировался Covid-19 также защитник и капитан команды Доменико Кришито.

Остальные футболисты Дженоа, которые сейчас здоровы, 29 декабря проведут тренировку.

Известно, что на время отсутствия Андрея Шевченко игроки Дженоа будут работать под руководством Мауро Тассотти.

Команду Серии А Дженоа из Италии Андрей Шевченко тренирует с 7 ноября.

Его контракт с командой футболистов из города Генуя продлится до 30 июня 2024 года.

До этого сборной Украины по футболу под руководством Андрея Шевченко удалось попасть в восьмерку лучших команд на чемпионате Евро-2020.

Фото: УАФ

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