Андрей Шевченко стал новым главным тренером Дженоа

Бывший тренер сборной Украины Андрей Шевченко стал главой команды Серии А Дженоа из Италии. По контракту, он будет тренировать футболистов из города Генуя до 30 июня 2024 года.

Об этом говорится в сообщении итальянского футбольного клуба Дженоа, обнародованном на официальном сайте.

— Genoa CFC (@GenoaCFC) November 7, 2021