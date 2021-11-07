Андрей Шевченко стал новым главным тренером Дженоа

Бывший тренер сборной Украины Андрей Шевченко стал главой команды Серии А Дженоа из Италии. По контракту, он будет тренировать футболистов из города Генуя до 30 июня 2024 года.

Об этом говорится в сообщении итальянского футбольного клуба Дженоа, обнародованном на официальном сайте.

— Дженоа тепло поздравляют Шевченко и желают ему плодотворной работы во главе старейшего клуба Италии, — говорится в сообщении ФК.

Андрей Шевченко выразил намерение вернуться к плодотворной тренерской деятельности. Он будет возглавлять команду Дженоа до 2024 года.

– Давайте вместе начнем это новое приключение, чтобы вернуть Геную на уровень ее истории, – написал в Twitter новый наставник итальянских футболистов.

Благодаря труду Андрея Шевченко сборная Украины по футболу в этом году исторически попала в восьмерку лучших команд на чемпионате Евро-2020.

Сейчас сине-желтых тренирует чемпион мира среди молодежных команд Александр Петраков, который будет готовить наших спортсменов к выступлениям в рамках чемпионата мира 2022 по футболу.