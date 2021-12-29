Вирастюк встрял в сексистский скандал из-за кулинарных метафор зоны бикини

Украинский силач и народный депутат от партии Слуга народа Василий Вирастюк попал в скандал в социальных сетях. Его обвинили в сексизме и объективации из-за его комментария под фото с девушкой.

В социальной сети Facebook Вирастюк прокомментировал сообщение со снимком на странице тренера Андрея Стригуна. Последний опубликовал фото девушки, которая подтягивает ноги к голове, из-за чего видна зона бикини. Вирастюк под этим постом написал следующее: Вареник с брынзой.

Ему ответил президент Федерации стронгмена Украины Сергей Конюшок, добавив, что “с селедкой”. Вирастюк продолжил обсуждение и на комментарий Конюшка отметил: Вареник хоть с брынзой, но по вкусу вроде с селедкой.

На это у президента Федерации снова нашлись слова, он написал: “тогда это фаршмак”.

После того как скриншот с комментариями к сообщению начали распространять в социальных сетях, он вызвал лавину критики со стороны некоторых пользователей. А Стригун удалил скандальный пост.

Сам Вирастюк отреагировал на бурную критику в свой адрес, опубликовав новый пост в Facebook. В нем он попросил пользователей рассказать ему, правильно ли он дышит, с кем ему дружить и какие посты писать.

Василий Вирастюк принял присягу народного депутата 15 июня во время заседания Верховной Рады. Документы о подтверждении регистрации Вирастюка депутатом ЦИК направил 9 июня. Тогда же ему выдали временное удостоверение.