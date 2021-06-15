15 июня во время заседания Верховной Рады Василий Вирастюк принял присягу народного депутата. Текст присяги он произносил под крики Ганьба!

Документы о подтверждении регистрации Вирастюка депутатом ЦИК направила 9 июня. Тогда же ему выдали временное удостоверение.

Победу на довыборах на 87-м округе в Ивано-Франковской области 5 июня признала большая палата Верховного Суда.

Суд оставил в силе протокол ЦИК о результатах выборов в ОВО №87 (и пункты 1-2 постановления Комиссии от 19 мая 2021).

Довыборы в Верховную Раду

28 марта состоялись выборы в округе №87, что в Ивано-Франковской области. 23 апреля Центральная избирательная комиссия официально признала кандидата Василия Вирастюка победителем.

Однако 1 мая Верховный Суд признал противоправным решение ЦИК, частично удовлетворив иск соперника Вирастюка – Александра Шевченко. После этого ЦИК отказалась регистрировать Василия Вирастюка народным депутатом.

19 мая ЦИК признала недействительным голосование на шести избирательных участках и установила результаты без 3 189 голосов избирателей. Комиссия составила новый протокол с пометкой Уточненный и признала кандидата от Слуги народа Василия Вирастюка избранным депутатом с 14 811 голосами поддержки.

Его соперникам, Александру Шевченко и Руслану Кошулинскому, жители Ивано-Франковщины отдали 13 942 и 13 463 голоса соответственно.

21 мая кандидат Александр Шевченко оспорил действия, протокол и отдельные пункты этого постановления Комиссии, а 23 мая Верховный Суд частично удовлетворил иск, в частности отменил протокол от 19 мая.

25 мая ЦИК обжаловал решение Верховного Суда.

5 июня большая палата Верховного Суда признала Василия Вирастюка избранным депутатом на довыборах в Верховную Раду.

Фото: Евгения Кравчук