Вірастюк втрапив у сексистський скандал через кулінарні метафори зони бікіні

Український силач та народний депутат від партії Слуга народу Василь Вірастюк потрапив у скандал у соціальних мережах. Його звинуватили у сексизмі та об’єктивації через його коментар на фото з дівчиною.

У соціальній мережі Facebook Вірастюк прокоментував допис зі знімком на сторінці тренера Андрія Стригуна. Останній опублікував фото дівчини, яка підтягує ноги до голови, через що видна зона бікіні. Вірастюк до допису написав таке: Вареник з бринзою.

Йому відповів президент Федерації стронгмену України Сергій Конюшок, додавши, що “з оселедцем”. Вірастюк продовжив обговорення і на коментар Конюшка зазначив: Вареник хоч з бринзою, але на смак ніби з оселедцем.

На це у президента Федерації знову знайшлися слова, він написав: “тоді це фаршмак”.

Після того, як скріншот з коментарями до допису почали поширювати у соціальних мережах, він спричинив навалу критики з боку деяких користувачів. А Стригун видалив скандальний допис.

Сам Вірастюк відреагував на бурхливу критику на свою адресу, опублікувавши новий пост у Facebook. У ньому він попросив користувачів розповісти йому, чи правильно він дихає, з ким йому товаришувати та які пости писати.

Василь Вірастюк склав присягу народного депутата 15 червня під час засідання Верховної Ради. Документи про підтвердження реєстрації Вірастюка депутатом ЦВК надіслала 9 червня. Тоді ж йому видали тимчасове посвідчення.