В немецком Рупольдинге стартовал шестой этап Кубка мира по биатлону. У мужчин программу соревнований открывал спринт.

Сборную Украину представляли Дмитрий Пидручный, Антон Дудченко, Артем Прима, Богдан Цымбал и Артем Тищенко.

Лучший результат продемонстрировал Дмитрий Пидручный, финишировавший в топ-10 на седьмом месте. Он допустил одну ошибку во время второй стрельбы, но показал хорошую скорость.

Среди других украинцев ближе всего к первой десятке был Цымбал, финишировавший на 17 месте.

По итогам спринта в гонку преследования отобрались четверо украинцев — Пидручный, Цымбал, Прима (22) и Дудченко (26). Еще один украинец Тищенко стал 90-м.

Победу в спринте одержал французский биатлонист Кентен Фийон-Майе, второе место у немца Бенедикта Долля, третьим финиша достался Антон Смольский из Беларуси.

Днем ранее в Рупольдинге прошел женский спринт. В нем приняли участие пять украинок: Юлия Джима, Дарья Блашко, Валентина Семеренко, Анастасия Меркушина и Ирина Петренко.

Лучший результат среди украинок показала Юлия Джима, занявшая 37 место. На расстоянии в десять секунд от Джимы финишировала Петренко на 41 позиции.

Победительницей гонки стала шведка Эльвира Эберг. На финише она опередила норвежку Марте Олсбю Ройзеланд, закрыв все десять мишеней. Третье место за итальянкой Доротеей Вирер.