У німецькому Рупольдингу стартував шостий етап Кубка світу з біатлону. У чоловіків програму змагань відкривав спринт.

Збірну Україну представляли: Дмитро Підручний, Антон Дудченко, Артем Прима, Богдан Цимбал і Артем Тищенко.

Найкращий результат продемонстрував Дмитро Підручний, який фінішував у топ-10 на сьомому місці. Він припустився однієї помилки під час другої стрільби, але показав хорошу швидкість.

Серед інших українців найближче до першої десятки був Цимбал, який фінішував на 17 місці.

За підсумками спринту до гонки переслідування відібрались четверо українців – Підручний, Цимбал, Прима (22) та Дудченко (26). Ще один українець Тищенко став 90-м.

Перемогу у спринті здобув французький біатлоніст Кентен Фійон-Має, друга сходинка у німця Бенедикта Долля, третім фінішу дістався Антон Смольський із Білорусі.

Днем раніше у Рупольдингу відбувся жіночий спринт. У ньому взяли участь п’ять українок: Юлія Джима, Дар’я Блашко, Валентина Семеренко, Анастасія Меркушина та Ірина Петренко.

Найкращий результат серед українок показала Юлія Джима, яка посіла 37 місце. На відстані в десять секунд від Джими фінішувала Петренко на 41 позиції

Переможницею гонки стала шведка Ельвіра Еберг. На фініші вона випередила норвежку Марте Олсбю Ройзеланд, закривши усі десять мішеней. Третя сходинка за італійкою Доротеєю Вірер.