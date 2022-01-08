Кубок мира по биатлону: Украина получила первую медаль

Украина в немецком Оберхофе добыла первую медаль в рамах Кубка мира по биатлону.

Украинцы – Артем Тищенко и Дарья Блашко – получили бронзовую медаль.

Для украинской команды это была первая медаль в биатлонном сезоне Кубка мира. Первое и второе места получили россиянин и австриец.

Таким образом, турнирная таблица выглядела следующим образом:

Россия (1+12) 41:37.1;

Австрия (1+13)+41.5;

Украина (0+12) +1:03.6.

Оба украинца смогли себя уверенно проявить. Тищенко сделал акцент на точность стрельбы, а Блашко смогла уверенно себя проявить в сложных ветреных условиях.

Напомним, ранее стало известно о том, что тренер сборной Молдовы Венцеслав Илиев рассказал о задачах, которые стоят перед командой.

По его словам, в прошлом сезоне были сложности с подготовкой из-за пандемии и организационными моментами на сборах.

Илиев отметил, что сделал все возможное для помощи своей сборной с подготовкой к нынешнему сезону.

Фото: Facebook Биатлон Украины