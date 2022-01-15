Андрея Шевченко уволили с должности главного тренера Дженоа

Бывшего главу тренерского штаба сборной Украины Андрея Шевченко уволили с должности главного тренера итальянского футбольного клуба Дженоа.

Клуб поблагодарил тренера и его помощников за проделанную работу. Украинец возглавил грифонов в ноябре 2021 года.

???????? Il Genoa Cfc comunica che il tecnico Andriy #Shevchenko è stato sollevato dall’incarico. Il Club ringrazia l’allenatore e il suo staff per il lavoro svolto con impegno in questi mesi. ???? https://t.co/QX2F8IVyYB pic.twitter.com/qErO9kY8VC — Genoa CFC (@GenoaCFC) January 15, 2022

Во время работы Шевченко генуэзская команда выиграла одну игру из 11 матчей – у Салернитаны (1:0) в Кубке Италии. Еще семь поединков футбольной команды закончились поражениями, также было три ничьих.

Шевченко после поражения от Милана говорил о возможном увольнении с Дженоа. Он заявил, что выполняет свою работу изо дня в день.

— Жизнь состоит из взлетов и падений, побед и поражений. Я иду вперед, – сказал экс-тренер итальянского Дженоа.

Андрей Шевченко – бывший главный тренер сборной Украины по футболу. Благодаря его работе украинские спортсмены исторически попали в восьмерку лучших команд на чемпионате Евро-2020.