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Андрея Шевченко уволили с должности главного тренера Дженоа

Юля Захарченко редактор ленты
Андрея Шевченко уволили с должности главного тренера Дженоа

Бывшего главу тренерского штаба сборной Украины Андрея Шевченко уволили с должности главного тренера итальянского футбольного клуба Дженоа.

Клуб поблагодарил тренера и его помощников за проделанную работу. Украинец возглавил грифонов в ноябре 2021 года.

Во время работы Шевченко генуэзская команда выиграла одну игру из 11 матчей – у Салернитаны (1:0) в Кубке Италии. Еще семь поединков футбольной команды закончились поражениями, также было три ничьих.

Шевченко после поражения от Милана говорил о возможном увольнении с Дженоа. Он заявил, что выполняет свою работу изо дня в день.

— Жизнь состоит из взлетов и падений, побед и поражений. Я иду вперед, – сказал экс-тренер итальянского Дженоа.

Андрей Шевченко – бывший главный тренер сборной Украины по футболу. Благодаря его работе украинские спортсмены исторически попали в восьмерку лучших команд на чемпионате Евро-2020.

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Фото: УНИАН

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