Сборная Украины по футзалу проиграла в финальном матче группового этапа команде Португалии.

Несмотря на это, украинцы смогли выйти в плей-офф, поскольку в параллельном матче сербы победили сборную Голландии со счетом 3:2, хотя по ходу матча уступали нидерландцам в два мяча.

Украина набрала ровное число очков с Нидерландами и Сербией, однако благодаря разгромной победе над последними смогли квалифицироваться в 1/4 финала Евро-2022.

Так, у нашей сборной разница забитых и пропущенных мячей составила +3, тогда как у главного конкурента за второе место – сборной Голландии: -3.

В 1/4 финала континентального первенства наша сборная сыграет с Казахстаном, который разгромно победил сборную Италии. Матч состоится в понедельник, 31 января.

Составы

Украина:

Цыпун, Чернявский, Корсун, Шотурма, Зварич — Савенко, Лебидь, Сирый, Абакшин, Журба.

Португалия:

Андре Соуза, Эрик, Жоау Матуш, Бруну Коэльо, Пани Варела — Эду, Андре Коэльо, Томаш Пасу, Афонсу Жезуш, Фабиу Сесилиу, Зики, Мигел Анжелу, Тьягу Бриту, Паулета.

Гол: Зики (37)