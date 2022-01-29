Збірна України з футзалу програла у фінальному матчі групового етапу команді Португалії.

Попри це українці змогли пройти до плей-офф, оскільки у паралельному матчі серби перемогли збірну Голландії з рахунком 3:2, хоча по ходу матчу поступалися нідерландцям у два м’ячі.

Україна набрала рівну кількість очок з Нідерландами та Сербією, проте завдяки розгромній перемозі над останніми змогли кваліфікуватися до 1/4 фіналу Євро-2022.

Так, у нашій збірній різниця забитих та пропущених м’ячів склала +3, тоді як у головного конкурента за друге місце – збірної Голландії: -3.

У 1/4 фіналу континентальної першості наша збірна зіграє із Казахстаном, який розгромно переміг збірну Італії. Матч відбудеться у понеділок, 31 січня.

Склади

Україна:

Ципун, Чернявський, Корсун, Шотурма, Зварич – Савенко, Лебідь, Сірий, Абакшин, Журба.

Португалія:

Андре Соуза, Ерік, Жоау Матуш, Бруну Коельо, Пані Варела – Еду, Андре Коельо, Томаш Пасу, Афонсу Жезуш, Фабіу Сесіліу, Зікі, Мігел Анжелу, Тьягу Бріту, Паулета.

Гол: Зікі (37)